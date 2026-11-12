Derrière l’annonce des 112 milliards FCFA, les contrats signés le 11 novembre 2026 à Yaoundé prévoient que 98,8 % de la somme dépendra de prolongations optionnelles que Murphy Oil pourra choisir d’activer ou pas.

Le communiqué est tombé un mercredi. 200 millions de dollars. 112 milliards de FCFA. Quatre blocs offshore. Le Cameroun tenait enfin son investisseur américain. Mais dans la salle de la SNH à Yaoundé, les chiffres présentés à la cérémonie de signature racontaient une autre histoire. Une histoire de 2,4 millions de dollars. Et d’un forage qui n’est obligatoire dans aucun des quatre contrats.

Le chiffre qui a fait le tour des rédactions

Le 11 novembre 2026, la Société nationale des hydrocarbures (SNH) et Murphy Cameroon Exploration and Production signent quatre contrats de partage de production à Yaoundé. Les blocs s’appellent Etinde Exploration, Tilapia, Ntem et Elombo. Ils couvrent 10 578,13 km² dans le bassin maritime de Douala-Kribi-Campo. L’engagement financier annoncé : 200 millions de dollars, soit environ 112 milliards de FCFA.

Le ministre des Mines, Fuh Calistus Gentry, préside la cérémonie. La nouvelle circule vite. Elle tombe à point nommé pour un pays dont la production pétrolière s’effrite année après année.

Sauf qu’un document présenté dans la même salle, par Claudine Manga, présidente de la Commission permanente de négociation des contrats pétroliers et gaziers, donne une tout autre lecture du programme.

2,4 millions de dollars, pas 200

Pendant la période initiale de trois ans celle qui commence dès la signature , Murphy s’engage à dépenser au minimum 600 000 dollars par bloc, soit 336 millions de FCFA. Pour les quatre blocs, cela représente 2,4 millions de dollars, environ 1,34 milliard de FCFA. Cette somme doit financer le retraitement des données sismiques existantes et des études géologiques et géophysiques.

C’est tout. Pour le moment.

Les 200 millions de dollars restants les 98,8 % qui font la une sont adossés à deux périodes de renouvellement optionnelles de deux ans chacune. Murphy s’y engage à forer un puits d’exploration par bloc et par extension, à un coût estimé de 25 millions de dollars par puits. Si les deux extensions étaient accordées et exercées sur les quatre blocs, le programme atteindrait huit forages et 200 millions de dollars.

Mais rien ne garantit que ces extensions seront demandées, accordées, ni que les forages seront réalisés. Le communiqué conjoint de la SNH et de Murphy le dit d’ailleurs sans détour : le programme « prévoit » ces forages lors des renouvellements. « Prévoir » n’est pas « garantir ».

Le forage que la SNH avait exigé, et qui a disparu

Il y a un détail qui ne figure dans aucun communiqué de presse. Dans son appel à manifestation d’intérêt du 1er août 2025, la SNH exigeait au moins un forage d’exploration pendant la période initiale, ainsi que l’acquisition de données sismiques 3D sur les mêmes blocs. Le programme présenté le 11 novembre 2026 ne mentionne plus ces activités parmi les engagements initiaux. À la place : du retraitement de données existantes. Les forages sont renvoyés aux périodes optionnelles.

Les documents disponibles ne permettent pas de savoir si les exigences de 2025 ont été modifiées en cours de négociation ou si elles ont simplement disparu du compte rendu de la cérémonie. Les contrats signés n’ont pas été rendus publics. Claudine Manga a indiqué que chaque CPP comprend une lettre de garantie couvrant le programme minimum de travaux. Le montant de cette garantie n’a pas été précisé.

Contactée après la publication du communiqué, la SNH n’a pas répondu à nos questions sur ce point avant la rédaction de cet article.

Pourquoi le Cameroun a besoin de croire à ces 112 milliards

Le contexte rend l’annonce presque vitale. La production nationale de pétrole brut est passée de 21,377 millions de barils en 2024 à 19,374 millions en 2025, soit une chute de 9,4 %. S&P Global Ratings projette 52 000 barils par jour en 2026 et 43 800 en 2028, contre 54 200 en 2025. Les champs du Rio del Rey, qui portent l’essentiel de la production, sont vieux. Le ministre lui-même l’a reconnu à Yaoundé : « plusieurs de nos champs matures sont en déclin naturel, et notre production a baissé en 2025 ».

Les recettes suivent. Les exportations d’hydrocarbures ont généré 1 055,8 milliards de FCFA en 2025, soit 34,3 % des recettes totales d’exportation. Mais elles ont perdu 327,5 milliards en un an, un recul de 23,7 %. Le cacao a dépassé le pétrole comme première source de devises. Ce n’est pas une bonne nouvelle pour un budget qui a longtemps compté sur l’or noir.

Dans ce contexte, les 112 milliards de Murphy Oil ressemblent à une bouffée d’oxygène. Sauf que l’oxygène est conditionnel.

Ce que les contrats prévoient vraiment

Les quatre CPP signés le 11 novembre ne sont pas vides. Ils organisent le partage de la production future. Murphy détiendra initialement 100 % des participations et sera opérateur sur les quatre blocs. La SNH conserve une option pour acquérir jusqu’à 20 % des projets de développement futurs, mais uniquement en cas de découverte commercialement viable.

Le taux de récupération des coûts est plafonné à 70 % pour le pétrole brut et 85 % pour le gaz. L’impôt sur les bénéfices est fixé à 35 %. Des bonus de production de 1 à 3 millions de dollars sont prévus selon les seuils atteints. Les contrats incluent aussi des obligations de contenu local : 110 000 dollars par an pour la formation pendant l’exploration, 250 000 dollars pendant le développement et la production. On ne sait pas si ces montants s’appliquent bloc par bloc ou à l’ensemble du programme.

Ce sont des conditions classiques pour un CPP. Rien d’anormal. Le problème n’est pas le cadre juridique. Le problème est le calendrier.

Octavia Energy, l’autre signature, et le total qui trompe

L’arrivée de Murphy Oil s’inscrit dans un mouvement plus large. Le 14 août 2026, la SNH avait signé un CPP avec la société britannique Octavia Energy Cameroon pour le bloc Bolongo Exploration, dans le bassin du Rio del Rey. L’investissement annoncé : 41 millions de dollars sur sept ans, environ 23 milliards de FCFA.

Les deux opérateurs totalisent 241 millions de dollars d’engagements, soit environ 135 milliards de FCFA, pour cinq blocs. C’est le chiffre qui circule. Mais comme pour Murphy, l’essentiel de l’investissement d’Octavia est adossé aux périodes optionnelles. La mécanique est identique : trois ans d’études, puis deux extensions de deux ans avec un forage à chaque fois.

Les deux signatures font suite à l’appel à manifestation d’intérêt du 1er août 2025, qui portait sur neuf blocs. Cinq ont trouvé preneur. Quatre Ndian River, Bakassi, Bomono et Kombe-Nsepe restent sans opérateur.

La question que personne ne pose à Yaoundé

Le Cameroun a-t-il signé un vrai engagement d’exploration, ou une option d’achat sur une exploration future ?

La réponse dépendra de ce que Murphy trouvera dans les données sismiques existantes. Le bassin de Douala-Kribi-Campo bénéficie d’infrastructures, de données 2D et 3D, et de forages antérieurs. La SNH elle-même souligne que ce bassin est « déjà documenté », ce qui réduit le risque technique. C’est précisément pour cela que Murphy a signé. Mais des données retraitées ne sont pas un puits foré. Et un puits foré n’est pas une découverte commerciale.

Interrogé sur le calendrier du premier forage, Murphy n’a donné aucune date dans son communiqué du 11 novembre. La société a simplement indiqué qu’elle allait « continuer à évaluer le potentiel pétrolier et gazier » des blocs avec la SNH. En clair : on étudie. On verra ensuite.

En attendant, les 2,4 millions de dollars de la phase initiale sont engagés. Les 200 millions restants ne le sont pas.

C’est peut-être le prix d’une relance. C’est peut-être aussi le signe que le Cameroun pétrolier, après vingt ans de déclin, n’a plus les moyens de ses ambitions et doit désormais composer avec des investisseurs qui, eux, ont les moyens d’attendre.