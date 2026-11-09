Invité de l'émission La Grande Instance sur NTV, le Pr Jean Bahebeck a accusé le gouvernement de nourrir lui-même la tension sociale, tout en avertissant que le Cameroun « court le risque de prendre feu » à l'approche des échéances électorales.

Le diagnostic sans anesthésie d'un homme qui connaît l'État

Jean Bahebeck n'est pas un opposant de la dernière heure. Chirurgien orthopédiste de renom, professeur à l'Université de Yaoundé I, il a passé des années à opérer des Camerounais. Aujourd'hui, c'est la classe politique qu'il dissèque, avec la même précision clinique. Invité de l'émission La Grande Instance sur la chaîne NTV, il n'a pas mâché ses mots. Sa thèse est simple, et glaçante : le gouvernement actuel n'a aucun intérêt à organiser des élections transparentes, car cela signifierait la fin de l'ère des ministres en place.

« Ce sont eux qui organisent et amplifient la tension sociale »

La phrase clé de son intervention est une accusation directe. « Ce sont eux qui organisent et amplifient la tension sociale », a-t-il lancé, désignant sans détour les membres du gouvernement. Pour Bahebeck, le maintien de l'ordre actuel repose sur un équilibre fragile, entretenu par des ministres qui voient dans toute ouverture électorale une menace directe pour leurs postes. « Le parti au pouvoir ne le veut pas, notamment à cause de ses ministres qui sont dans le gouvernement », a-t-il insisté.

Une analyse qui fait écho à un contexte politique déjà saturé. Fin octobre 2026, le ministre de l'Administration territoriale, Paul Atanga Nji, a suspendu pour trois mois le Front pour le Salut National du Cameroun (FSNC), le parti d'Issa Tchiroma Bakary, en exil en Gambie. Motif invoqué : « incitation à l'insurrection et troubles graves à l'ordre public » après la présidentielle d'octobre 2025. Une décision dénoncée par une partie de l'opposition comme une manœuvre visant à écarter un adversaire à l'approche des législatives.

Le feu est déjà là

« On a déjà le feu au NoSo, on a déjà le feu au Septentrion. » L'image est forte. Elle n'est pas qu'une métaphore. Dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest (NoSo), la crise anglophone, entamée en 2016, a fait des milliers de morts et déplacé des centaines de milliers de personnes. Une décennie plus tard, les attaques des groupes séparatistes se poursuivent, et la réponse militaire de l'État ne parvient pas à éteindre l'incendie. Dans l'Extrême-Nord, la menace de Boko Haram reste vive. Les incursions nocturnes, les attaques de checkpoints et les opérations de harcèlement sont monnaie courante dans les départements du Mayo-Sava et du Mayo-Tsanaga.

Pour Bahebeck, ces deux foyers de tension ne sont pas des accidents. Ils sont la preuve que l'État gère des crises plutôt qu'il ne les résout. Et le risque, dit-il, est que ces feux locaux se rejoignent. « On peut aggraver ce feu et y poser des actes. »

La suspension du FSNC, l'étincelle de trop ?

La décision de suspendre le FSNC est venue s'ajouter à un climat déjà délétère. Pour le Pr Bahebeck, elle est l'illustration parfaite de la stratégie gouvernementale : au lieu de laisser le jeu démocratique se dérouler, on étouffe les voix qui pourraient déranger. « La suspension du FSNC a contribué à tendre encore davantage l'atmosphère », a-t-il affirmé sur le plateau de NTV.

Les faits lui donnent raison sur un point : le timing. La suspension est tombée le 27 octobre, soit à quelques mois des élections législatives et municipales prévues début 2027. Pour l'UDC de Tomaino Ndam Njoya, cette mesure risque d'empêcher les candidats du FSNC de préparer sereinement le scrutin. Le MANIDEM parle d'une « manœuvre grossière » d'un régime qui cherche à « neutraliser ses adversaires plutôt qu'à les affronter dans les urnes ».

Ce que redoute Bahebeck pour 2027

L'ancien candidat de l'UPC à la présidentielle de 2025 ne se contente pas de critiquer. Il propose une alternative. « À défaut de remanier le gouvernement pour faire entrer de nouvelles personnes, il faut favoriser les élections. » Une manière de dire que le statu quo est intenable.

Mais il sait que cette option est verrouillée. Les élections législatives et municipales ont déjà été reportées à plusieurs reprises. Le recensement général de la population (RGPH 2026), dont les résultats doivent servir à redécouper les circonscriptions, est lui-même contesté. Bahebeck a publiquement accusé le gouvernement de vouloir « fabriquer les chiffres » pour favoriser le parti au pouvoir. Un soupçon qui, s'il se confirme, achèverait de discréditer le processus électoral.

Qu'a dit exactement Jean Bahebeck ?

Il a dit que le Cameroun « court le risque de prendre feu », que « le parti au pouvoir ne veut pas d'élections » et que « ce sont les ministres qui organisent et amplifient la tension sociale ».

Pourquoi parle-t-il du NoSo et du Septentrion ?

Parce que ce sont les deux régions où l'État est confronté à des crises armées : la crise anglophone dans le NoSo, et la menace de Boko Haram dans l'Extrême-Nord.

Qu'est-ce que la suspension du FSNC a à voir ?

Bahebeck estime que cette décision, prise fin octobre 2026, a « tendu encore davantage l'atmosphère » à l'approche des élections.

Le gouvernement a-t-il réagi ?

Nous n'avons pas obtenu de réaction officielle avant publication.