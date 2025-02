CAMEROUN :: RSE : Le Groupe SABC leader des entreprises socialement responsables au classement ASCOMT 2024 :: CAMEROON

C’est ce qui ressort de la 13e étude sur la perception de la pratique de la responsabilité sociétale (RSE) des entreprises au Cameroun, publiée par l’Association pour la Communication sur les Maladies Tropicales (Ascomt/Malaria).



A l’occasion de la première édition des Journées nationales de la RSE, tenue en date du 20 février 2025 au siège du Groupement des entreprises du Cameroun (Gecam) à Douala, l’Ascomt/Malaria a rendu public, son top 10 des entreprises socialement responsables au Cameroun en 2024, avec en tête, le Groupe SABC.

L’évaluation des jugements des actions RSE sur la période indiquée s’est concentrée sur six principales axes dont la santé, l’éducation, l’environnement, le développement communautaire, l’éthique et la Gouvernance. « Pour réaliser l’Etude, nous avons procédé premièrement à la revue de la littérature. Nous avons voulu savoir si celle-ci énonce un certain nombre de variables. Deuxièmement, nous nous sommes intéressés au point de vue d’une catégorie de personnes : des experts sur les questions de RSE, les dirigeants d’entreprise et des leaders d’organisations de la société civile dont les associations de consommateurs : pour avoir leur point de vue par rapport aux variables liées à la perception », explique l’association.

Le top 10 des entreprises socialement responsables en 2024

Dans ce 13e numéro, la filiale camerounaise de Castel vient première position avec un indice de baromètre RSE (IBRSE) de de 0,433 point. Il est suivi de MTN Cameroon, Cimencam, Orange, Afriland First Bank, Nestlé, Dangoté, avec respectivement un indice de 0,415 point, 0,408 point, 0,408 point et 0,407 point. La filiale camerounaise de TotalEnergies arrive en dernière position avec 0,396 point.

« A l’observation, l’absence de certaines entreprises dans le classement révèle un déficit de visibilité dans le champ de la RSE. Par ailleurs, ces entreprises semblent accorder peu d’intérêt aux externalités de leurs activités. Le recul des entreprises dans le classement et la variation encore en dessous de la moyenne (0,5) de l’Indice du Baromètre de la RSE (IBRSE) expriment le ressenti défavorable de la plupart des publics par rapport aux comportements de ces dernières. En effet, le constat reste que certaines entreprises renforcent l’impression de s’investir de moins en moins en matière de RSE au Cameroun », renseigne Dr Paul Nyemb Ntoogue, qui a supervisé l’étude.