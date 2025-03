BELGIQUE :: Le CODE rend un vibrant hommage aux héros de Bruxelles :: BELGIUM

« Le CODE rend un vibrant hommage aux héros de Bruxelles, dont l’action audacieuse rappelle au monde que le silence complice n’est plus une option face à la tyrannie ».

Le Ministre des Relations Extérieures camerounais, Mr MBELLA MBELLA, a convoqué ce mardi 4 mars 2025 l’Ambassadeur du Royaume de Belgique au Cameroun, S.E. Alain LEROY, à la suite des évènements ayant eu lieu à Bruxelles les 28 février et 3 mars 2025. Cette rencontre a été sanctionnée par un communiqué officiel du gouvernement, accusant le CODE d’avoir orchestré ces assauts patriotiques

Le Collectif des Organisations Démocratiques et Patriotiques des Camerounais de la Diaspora (CODE) félicite et salue le courage héroïque des résistants camerounais venus de toute l’Europe les 28 février et 03 mars 2025 pour dénoncer la présence du Ministre de la Jeunesse et de l’Education Civique, Monsieur MOUNOUNA FOUTSOU, représentant du régime prébendier et génocidaire de Paul Biya. Ces actes de résistance ont été menés avec bravoure au nom du peuple camerounais, victime depuis des décennies d’un régime qui s’illustre par la répression barbare, la torture, les assassinats politiques et la promotion de la haine tribale.

Alors que le gouvernement camerounais s’empresse de condamner ces actions légitimes, il demeure silencieux face aux atrocités commises sous son autorité et en son nom. Où était son indignation lorsque des jeunes mères et leurs enfants ont été froidement exécutés dans le Nord du Cameroun par des éléments identifiés de l’armée camerounaise ? Où était sa condamnation lorsque l’artiste Longue Longue a été torturé sans pitié pour avoir exprimé ses opinions ? Où est sa voix face aux enlèvements et aux multiples disparitions forcées de citoyens dont le seul tort est de dénoncer les crimes du régime ?

Pire encore, ce gouvernement reste complice des violences ethniques orchestrées dans le Sud du Cameroun, notamment à Sangmelima et Meyo, où des populations « Allogènes » ont été pourchassées et leurs biens pillés sous le regard complaisant et complice des forces de l’ordre. Il garde un silence coupable face aux appels explicites à la haine diffusés sur les « Media des 7 Collines », ces chaînes de télévision pro-gouvernementales (Vision4, Bnews1, INFO TV, LTM TV), véritables instruments de propagande génocidaire qui rappellent tristement la Radio-Télévision des Mille Collines, responsable de l’un des pires génocides du XXe siècle au Rwanda.

Face à cette oppression systématique et à la montée des violences politiques et ethniques, le peuple camerounais, à travers sa diaspora engagée, a le devoir de se lever. Tout ministre ou représentant du régime néocolonial de Paul Biya, tout animateur des « Media des 7 Collines » qui foule le sol européen doit s’attendre à être interpellé et dénoncé publiquement, car aucun criminel ne doit circuler librement pendant que le peuple souffre et subit l’oppression.

Le CODE réaffirme son engagement total à lutter contre cette dictature sanguinaire et exhorte l’ensemble des Camerounais épris de justice et de liberté à poursuivre la résistance jusqu’à la libération totale du Cameroun.

Le CODE rejette catégoriquement les allégations du régime Biya, qui tente de criminaliser les actes de résistance légitimes de Bruxelles pour détourner l’attention de ses propres crimes. La Convention de Vienne de 1961, évoquée dans le communiqué du gouvernement, ne saurait protéger des dignitaires complices de crimes contre le peuple.

Face à cette situation, Le CODE

Appelle la Communauté Internationale à des Sanctions ciblées contre les dignitaires du régime responsables de violations des droits humains à l’instar de Mr Atanga Nji, Mr Emile Joel Bamkoui, entre autres, y compris le gel des avoirs et le refus de visa.

contre les dignitaires du régime responsables de violations des droits humains à l’instar de Mr Atanga Nji, Mr Emile Joel Bamkoui, entre autres, y compris le gel des avoirs et le refus de visa. Exige la libération immédiate de tous les prisonniers politiques détenus dans geôles sinistres du régime.

Exige de ce gouvernement antipatriotique de mettre fin à la guerre civile qui a dévasté les régions anglophones du Cameroun, et qui a déjà fait de milliers de morts, des dizaines de milliers de Déplacés Internes et de réfugiés.

Appelle à l’organisation d’un Dialogue National Inclusif, en vue de garantir des élections libres et transparentes, seul gage de paix et stabilité au Cameroun

Le CODE réaffirme son engagement en faveur d’un Cameroun Démocratique et Respectueux de sa Diversité et rend un vibrant hommage aux héros de Bruxelles, dont l’action audacieuse rappelle au monde que le silence complice n’est plus une option face à la tyrannie.

« La résistance n’est pas un crime, c’est un devoir quand l’État devient bourreau. »

Le Collectif des Organisations Démocratiques et Patriotiques des Camerounais de la Diaspora (CODE)

Fait à Bruxelles, le 5 mars 2025

Pour le CODE

Brice Nitcheu, Londres

Secrétaire Exécutif

Marcel Tchangue, Bruxelles

Chargé de la Formation Idéologique et de la Planification

Dr Janvier Kingue, Paris

Chargé de la Communication

