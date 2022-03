CAMEROUN :: 22 mars 2021- 22 mars 2022: Remember Paul Eric Kingue :: CAMEROON

Un an après sa disparition, Paul Eric Kingue alias PEK continue de vivre dans la mémoire des habitants de la commune de Njombe-Penja et même au delà des frontières du Cameroun. Il était l'un des plus fervents opposants au régime de Paul Biya dont il fut un prisonnier politique. La mort nous l'a arraché le 22 mars 2021.

Paul Eric Kingue, né le 20 août 1966 à Mpoula, village situé à sept kilomètres de Penja, dans la région du Littoral, était un homme politique. Il avait occupé la fonction de Maire de la commune de Njombe-Penja de 2007 à 2008 jusqu'à son arrestation le 29 février 2008. Il est libéré en 2015 après sept années en prison. En février 2020, il est à nouveau élu au poste de Maire de la commune de Njombe-Penja.Depuis 2018 il était à la tête du parti politique Mouvement Patriotique pour un Cameroun Nouveau (MPCN), et occupait également le poste de Vice-Président des Communes et Villes Unies du Cameroun (CVUC) depuis son élection en novembre 20207. Il est le fondateur de la chaine de télévision School TV Africa lancée en avril 2020.

Avec la disparition de Monsieur Paul Eric Kingue, le Cameroun en entier et la ville de Njombe-Penja en particulier, perdent un homme engagé à moderniser la ville de Njombé-Penja où il était à la tête de l’exécutif communal. Nous gardons de lui, l'image d'un homme de conviction et de compromis.

Nous, asbl CEBAPH (Cercle Belgo-Africain pour la Promotion Humaine), le CODE (Collectif des Organisations Démocratiques et Patriotiques des Camerounais de la Diaspora), Le Mouvement de Février 2008 au Cameroun, ASMA (Action Solidaire pour Marafa), ASI (Action Solidaire International), CCL-Libération (Comité Citoyen pour la Libération des Prisonniers politiques), la Fondation Moumié... transmettons par cette voie, à la famille biologique et politique de l'illustre disparu, nos condoléances les plus sincères.

Fait à Bruxelles, le 22 mars 2022

- Asbl CEBAPH (Cercle Belgo-Africain pour la Promotion Humaine),

- Le CODE (Collectif des Organisations Démocratiques et Patriotiques des Camerounais de la Diaspora),

- Le Mouvement de Février 2008 au Cameroun,

- ASI (Action Solidaire International),

- ASMA (Action Solidaire pour Marafa),

- CCL-Libération (Comité Citoyen pour la Libération des Prisonniers politiques)

- La Fondation Moumié

Que son âme repose en paix.