Les MST ou maladies sexuellement transmissibles sont des troubles qui surviennent souvent après des rapports sexuels. Ce sont donc des maladies pouvant attaquer à la fois les hommes et les femmes. Toutefois, les symptômes sont différents et peuvent varier en fonction de chaque individu. Découvrez dans cet article, les premiers symptômes d’une MST.

L’apparition de boutons sur la vulve

Les boutons au niveau de l'appareil génital de la femme sont des symptômes de MST. Cependant, dans la vie réelle, ces troubles peuvent apparaitre chez la femme. Ces boutons sont souvent causés par des virus provoquant ainsi des lésions.

Dans certains cas, ils peuvent créer des douleurs. C’est ce critère qui peut permettre de déterminer la cause des boutons. En cas de présence de bouton sur la vulve, il est fortement recommandé de consulter un médecin afin d’avoir l’avis du spécialiste. La patiente pourra aussi confirmer s’il s’agit d’une MST ou d’un autre trouble.

Les irritations vulvo-vaginales

Un autre symptôme des MST chez les femmes consiste en des irritations au niveau de la zone vaginale. La première explication plausible est la présence de mycoses et de ce que l'on appelle des vulvodynies. Ainsi, la principale cause de ses irritations pouvant concerner le vagin ou la vulve est la mycose génitale.

Avec ces irritations, la femme concernée connaitra des démangeaisons, un gonflement de la zone, etc. Il faut préciser que la cause de ces mycoses n’est pas toujours facile à identifier. En effet, il peut s’agir de prise d’antibiotiques, période prémenstruelle, stress possiblement, etc. Évidemment, la première cause est le frottement occasionné par les rapports sexuels. Toutefois, il faudra confirmer cela en consultant un médecin spécialisé.

L’inflammation du pénis chez l’homme

Un des premiers symptômes des MST chez l’homme et sans doute la plus courante est l’inflammation du pénis. Il s’agit d’un trouble qui se présente le plus souvent sous forme de rougeurs, et s'accompagne de démangeaisons. Parfois, il peut s’agir d'une simple sensation de gêne. La principale cause de cette gêne selon les experts réside dans les infections mycosiques.

Toutefois, il ne s’agit pas de la seule cause du trouble. L'utilisation de savons ou de gels douche trop détersifs peut également constituer une cause de l’inflammation du pénis. Ces produits chimiques peuvent aussi favoriser l’apparition des mycoses. Chez l’homme, en cas de MST, ce dernier peut connaitre une inflammation aiguë ou chronique du gland du pénis. Ce trouble est appelé la balanite. Lorsqu’elle survient, l’homme non circoncis peut être atteint jusqu’au prépuce.

Les symptômes cités ci-dessus sont ceux qui apparaissent le plus souvent en cas de MST. Aussi, il faut préciser qu’il s’agit de ceux qui sont facilement visibles et peuvent attirer l’attention du sujet concerné. En dehors de ces symptômes, en cas de MST, il peut y avoir une inflammation du clitoris par exemple. Par ailleurs, le sujet des MST n’est pas une question à prendre à la légère, ainsi en cas de problème au niveau de vos appareils génitaux, il convient de consulter un médecin spécialisé.