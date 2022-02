CAMEROUN :: DRAME À DOUALA-BÉPANDA: UN ADOLESCENT POIGNADÉ À MORT PAR SON CAMARADE :: CAMEROON

Bryan Feudjio âgé de 18 ans a été assassiné par son ami à la suite d’un jeu de carte qui a mal tourné.

Le drame s’est produit ce mercredi 2 février 2022 aux environs de 14h30 dans l’enceinte de l’école primaire de Bépanda. Il est situé à un jet de pierre de la brigade de gendarmerie de Ndoungue, proche du marché double-ball et non loin du lycée bilingue de Bepanda.

C’est une scène surréaliste et digne d’un film d’horreur qui met en exergue deux adolescents âgés de 16 ans et 18 ans ainsi que 7 autres jeunes. Le présumé assassin est élève au lycée bilingue de Bépanda et le défunt fréquentait la classe de 2nde à l’institut Nanfah à Bonamoussadi.

De retour des classes comme d’habitude, ces enfants après avoir fait un tour à la maison, se sont retrouvés dans un couloir de cette école. Notons que l’établissement scolaire, lieu du crime, se trouve dans une barrière, sans portail, avec accès ouvert à tous et à toute heure.

Ces enfants se livraient donc à une partie de jeu de carte. Une bagarre va déclencher lorsque Bryan gagne 500f et veut partir. Ses amis pas contents, lui demandent de leur rembourser cet argent, mais il va refuser. C’est ainsi qu’une vive dispute nourrie de coups de poings commence. Le présumé assassin va donc user d’un tire-bouchon pour lui transpercer la côte puis le cou avec l’aide des autres camarades qui l’immobilisaient.

« Il l’a piqué d’abord sur la côte et ensuite il a enfoncé le tire-bouchon dans son cou. On dit que les autres tenaient ses mains derrière pour l’empêcher de se défendre. Dès qu’ils ont fini, ils ont fui. Bryan est sorti de l’école en criant « sauvez moi » mais juste à quelques mètres, il s’est écroulé et est mort sur place », raconte en larme la grand-mère du défunt.

Le jeune enfant vivait avec sa grand-mère au quartier Bépanda à quelques mètres du lieu du crime. Elle dit ne pas comprendre à quel moment son petit fils est sorti de la maison, puisqu’il revenait à peine de l’école.

« J’ai laissé mon fils aux environs de 14h15 et à 14h45 on m’appelle pour me dire qu’il est mort et qu’il jouait au Jambo. je ne comprends rien. Mon enfant est très posé. Depuis quand, il joue aux cartes? », s’interroge cette maman éplorée.

Pour elle, son petit fils était exemplaire et ne cheminait pas avec les délinquants. Or le présumé assassin déclare aux enquêteurs que c’est Bryan qui est venu avec un poignard.

« Le gars explique que lorsqu’ils ont commencé la bagarre, le couteau est sorti de la poche de Bryan et c’est où il a donc utilisé le tire-bouchon pour se défendre », nous explique une source à la brigade.

Le présumé assassin séjourne depuis hier à la brigade de Bépanda et le corps de Bryan a été déposé à la morgue de l’hôpital de Deido.