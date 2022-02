NIGÉRIA :: FAITH ODUNSI: LA REINE AFRICAINE DES MATHEMATIQUES :: NIGERIA

La reine Africaine des Mathématiques a encore été couronnée.

Déjà «championne du monde de mathématiques» en 2021, la lycéenne de 16 ans vient de remporter un nouveau concours, cette fois à l’échelle nationale, renforçant encore son image d’icône de l’excellence continentale.

Après ses performances de l’an dernier aux Global Open Mathematics Tournament, en Angleterre, le centre national de mathématiques du Nigéria (NMC) a couronné la nigériane Faith Odunsi, en tant que «Reine des mathématiques» pour sa performance exceptionnelle au concours national des Olympiades. En seulement 60 secondes, la jeune élève de l’Ambassador College, Otta dans l’État d’Ogun au Nigéria a répondu à 19 questions, pour ainsi devenir la meilleure fille du concours de mathématiques.

L’adolescente fait la fierté du continent africain

C’est un trophée de plus qui vient s’ajouter à tous ceux qui ornent déjà le mur de la chambre de la jeune fille. Le 24 janvier 2022, Faith Odunsi a remporté sans difficultés l’édition 2022 du concours national des Olympiades. Il s’agit d’un concours organisé par le Centre national de mathématiques du Nigéria, qui réunit les meilleurs élèves du pays et les soumet à des tests de rapidité.

Cela fait plusieurs années déjà que la lycéenne dispute des compétitions de mathématiques sur le plan national, panafricain ou international. Mais c’est le titre mondial décerné en 2021 au Royaume-Uni qui a provoqué le plus d’enthousiasme dans les médias du continent vis-à-vis d’elle.

La reine des mathématique se forge une personnalité

Faith Odunsi n’a rien d’une inconnue. Elle bénéficie de plus en plus d’une notoriété au sein de la communauté internationale des mathématiciens. C’est en mars 2021 qu’elle a réalisé sa plus belle performance en remportant le Global Open Mathematics Tournament, organisé au Royaume-Uni. Un concours qui réunissait des jeunes venus du monde entier.

Principe du concours

Les jeunes candidats répondent aux questions posées par un animateur. ces derniers doivent résoudre les opérations en mettant l’accent sur les règles et théorèmes et trouver rapidement les réponses. Très brave, la jeune élève répondait à ces interrogations avant même que l’animateur ne termine la question, mettant ainsi en lumière ce génie africain.