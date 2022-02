La lettre de l'écrivain, romancier, Calvin Djouari aux Lions indomptables du Cameroun :: CAMEROON

Chers Lions indomptables...Pour le match de ce soir, je ne me fais pas trop d’illusions ; je sais que vous vous s’apprêtez à disputer une partie difficile. Vous ne serez pas seuls, nous avons prié pour vous, et la prière continue.

Vous n’ignorez pas que l’expérience joue à ce niveau-là, un rôle essentiel.

L’équipe du Cameroun est un monument, une de ses gloires, que le temps n’ébrèche pas, car son quotidien s’arrange toujours pour être digne de son passé. On vous attend déterminés et combattifs ; souvenez-vous dans votre carrière, vous avez joué avec plus forts que l’Egypte. Plus vous avancez, plus vous êtes agressifs et toniques.

Les Egyptiens rodent toujours autour de nous comme une âme en peine de revanche. Vous aurez devant vous 40 siècles de pyramide. Mais ce sont nos ancêtres qui ont bâti les pyramides, car l'Egypte était noire.

On compte sur votre pénétration et votre puissance offensive, avancez convaincus... Le Cameroun tout entier a libéré ses ailes pour votre envol jusqu’au firmament. Il n’en faudra pas plus pour que vous deveniez vous-mêmes demain Vous me faites penser ce jour, à ce match du 8 juin 1990 contre l’Argentine. Ce match du 8 juin 1990 est votre oriflamme. Aucune équipe au monde ne saura vous vaincre ; perpétuer cette gloire, car le souffle de ce souvenir m’envahit. Peu importe les jambes, jouer sans complexe, en appliquant et la discipline d’autrefois ; vous êtes une grande équipe et le match de ce soir est grandiose ; faites briller le soleil à 20heures. Et vous les frères qui seront au stade, encourager chaque touche de balle d’un lion sur le terrain, ne soyez pas dans les gradins comme des mornes personnes ; vous y aller pour booster l’équipe jusqu’à la victoire.

L’occasion est trop belle, l’affiche est d’autant plus alléchante qu’elle s’ouvre sur une finale. Il n’est pas question de louper l’histoire. Dans une équipe où on trouve des joueurs organisés, durs, ambitieux, ardents au labeur, façonnés à l’image de leur pays, c’est la coupe, il faut jouer...