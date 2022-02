CAMEROUN :: 2PANAM présente son maxi Single :: CAMEROON

"MAJUMBUM" & "KAMER O BOSO" sont les deux titres de ce maxi single

Le vidéogramme de "KAMER O BOSO" est déjà disponible et celui de "MAJUMBUM" sera disponible dans une semaine.

Banger aux sonorités Afropop et Rap, Majumbum qui signifie littéralement “je mange l'argent” dans un dialecte de l'ouest Cameroun (Bamoun) est un titre qui inspire la fête. Avec une grosse dose d'égotrip, 2panam vogue entre rap et chant en camfranglais pour signifier son aisance financière et inviter ses compères ainsi que les commères à profiter de la vie.

KAMER O BOSO qui signifie “Vive le Cameroun!!!” est un hymne à la victoire des Lions indomptables, la sélection nationale de football du Cameroun.

Le pays dont est originaire 2panam organise en janvier 2022 la Coupe d'Afrique des Nations (CAN), la plus grande compétition de football du continent.

Dans un contexte sociopolitique assez agité et des polémiques liées à la gestion de l'organisation de cet événement, l'artiste veut galvaniser les populations à se concentrer sur le meilleur et porter leur équipe nationale au sacre ultime, ainsi l'unité et la joie seront au paroxysme.

