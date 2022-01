SEXISME: LA TRISTE REALITE DES FEMMES EN FRANCE

En France, 86% de femmes en 2020,ont déclarées avoir été victimes d’agression et du regard appuyer au viol lié à leur accoutrement. Près d’un quart des femmes soit 24% disent avoir subi ce genre de situation au cours de leur vie. Sifflets, insultes , attouchements ,dans les détails,66% des femmes ont essuyé des sifflets dans la rue ,soit 11% au cours des 12 derniers mois,39% des remarques ou des insultes sexistes, soit 8% dans l’année et 43% d’entre elles ont été suivis sur une partie de leurs trajets, soit 5% dans l’année ,31% on subit des attouchements ,soit 3% dans l’année.

Honte, tristesse, perte de confiance ,font partie du ressenti de la plupart de ces femmes, après avoir été victime, de l’un des faits indiqués. Témoignage de Diane victime d’insultes sexistes.

Agée de 21 ans aujourd’hui, Diane étudiante en deuxième année de Master est encore victime d'insultes sexistes liées à son accoutrement « Plus jeunes déjà ,les garçons étaient très durs avec moi dans leurs propos. C’était toujours à base d’insulte à caractère sexuelle, du genre grosse pute, ta place ce n’est pas ici mais au bois de Boulogne. » Selon la jeune femme ces comportements n’ont rien avoir avec l’éducation familiale « Pour moi il ne faut pas accuser les parents, je dirais plutôt qu’il s’agit de frustrations personnelles et au fur à mesure qu’un garçon grandit, il se fait des a priori par rapport à la femme.

Il se fait une idée de cette dernière , qui peut être, soit positive ,soit négative . » Bien que le temps a passée Diane déplore encore le comportement de certains hommes lorsqu’ils se trouvent en face d’une jeune femme qui s’assume « On est en 2022, les choses n’évoluent pas au contraire ! Une personne dotée de toutes ses facultés mentales ne peut pas se lever pour aller insulter une femme, parce qu’elle a porté une mini-jupe .

C’est absurde ! Je veux dire qu'on est dans un pays libre, on a le droit de s’habiller comme on veut sans pouvoir se justifier auprès des uns et des autres. » Agacer, la jeune femme poursuit son témoignage avec une anecdote, qu’elle a vécue, alors qu’elle partait faire une demande d’emplois saisonnier, dans un restaurant de Nancy. « Je venais d’obtenir ma licence , il fallait que je me trouve un petit boulot d’été pour préparer ma rentrée.

C’est ainsi que je me suis rendu dans un restaurant de la ville, on demandait une tenue soignée et féminine, j’avais donc pris le soin de mettre une belle longue jupe crayon, qui m’arrivait jusqu’aux genoux, avec une belle chemise. Arrivée au restaurant j’ai été accueillie froidement par le patron ,qui m’a fait comprendre mot pour mot que je ne venais pas pour travailler mais plutôt pour chercher des clients dans son restaurant. » Frustré par ces déclarations ,la jeune femme a aussitôt fait demi-tour et ne fera plus jamais une demande d’embauche dans un restaurant.

Peut-on expliquer cette dévalorisation à travers l’histoire ?

Selon Françoise Héritier, (Anthropologue) « les hommes ont peur que les femmes se mesurent à eux. » Elle parle de fascination masculine pour le pouvoir reproductif des femmes. « J'essaie de montrer dans mon livre qu’à cela s’ajoute la volonté de contrôle de la jouissance des femmes en leur imposant la pudeur ,le retrait ,voire le silence.

Cette dévalorisation systématique des femmes m’a amené à penser que le complexe de castration est en réalité masculin, contrairement à ce qu’a affirmé Freud :ce sont les hommes qui craignent d'être impuissant (d’où le sens d’abord sexuel de l'impuissance) face aux femmes, et c’est pour ça qu’ils cherchent à les empêcher de participer à la compétition sociale. » Comme l’écrit Simone de Beauvoir « Nul n’est plus arrogant à l’égard des femmes ,agressifs et dédaigneux ,qu’un homme inquiet de sa virilité .»