L'Assemblée Nationale offre un déjeuner à l'honneur de la diaspora camerounaise.

Un geste apprécié à sa juste valeur par une centaine des membres de la diaspora camerounaise venu communier avec les députés de la nation, c'était le 25 janvier 2022 aux bois Sainte-Anastasie de Yaoundé ; se joignant aux incidents survenus au stade d’Olembé et l'incendie d’une boîte de nuit à Yaoundé.

Le député Louis Henri Ngantcha Président du Réseau des Parlementaires pour la Diaspora, la Coopération Décentralisée et Transfrontalière (Rep-Cod) est le porteur de cette initiative qui vise à renforcer les liens et à rapprocher les fils et les filles vivants hors du triangle national. Sachant que la CAN TOTAL Énergies 2022 a permis à plusieurs membres de la diaspora de faire le déplacement pour le bercail, le Rep-Cod et une dizaine de députés profitent de cette occasion pour réunir au maximum le plus grand nombre possible à l'effet de présenter les actions entreprises par le gouvernement camerounais en faveur de la diaspora.

Conscient de ce que certaines forces exogènes jouent un rôle trouble, il est désormais clair depuis le création du Rep-Cod que le Cameroun veut résolument avancer sur certaines questions qui fâchent la diaspora.

Dans les échanges, le Dr Samuel Dongmo, Président du Haut Conseil des Camerounais de l'Extérieur lors de son discours a remercié toutes les actions entreprises à l'endroit de la diaspora. Pour lui, ses compatriotes qui sont venus supporter les lions indomptables l'ont fait par amour pour le pays. Sur plusieurs aspects de la vie économique, la diaspora est présente. Le Dr Dongmo Samuel a saisi cette occasion pour rappeler au Rep-Cod de plaider pour la diaspora des facilités administratives et le problème de double nationalité qui limite plusieurs Camerounais de l'extérieur. « On peut obtenir une autre nationalité, changer de passeport mais les camerounais ne changent pas de cœur » a-t-il déclaré.