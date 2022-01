CAMEROUN :: Déclaration de circonstance: Dramatique accident dans une discothèque de Yaoundé :: CAMEROON

Selon un communiqué du Gouvernement, un grave accident a eu lieu dans une discothèque ce dimanche 23 Janvier 2022 au petit matin.

Cet incendie dont les hypothèses les plus crédibles glanées à bonnes sources, placent le bilan provisoire à au moins deux dizaines ainsi que de nombreux blessés dans un état critique, serait d’origine purement accidentelle.

Le MPDR dont le Président s’est rendu personnellement sur le site du drame, se félicite de la prompte réaction des soldats du feu qui se sont déployés très rapidement pour maîtriser la situation et procéder à l’évacuation des victimes vers divers formations sanitaires appropriées.

Le MPDR se félicite également, de la réactivité extraordinaire du gouvernement collectivement, dont plusieurs membres se sont rendus sur place quelques instants seulement après la survenance du drame.

Le MPDR adresse ses condoléances les plus attristées aux familles des victimes, et exprime sa solidarité et sa profonde compassion au promoteur de cette discothèque, institution de de développement touristique, culturelle et commerciale dont des collaborateurs sont morts au travail.

Le MPDR adresse tout spécialement des condoléances au MINDEF pour le décès du Colonel Biloa, brave et capable officier supérieur de l’armée camerounaise, dont les états de services présentent un parcours admirable et glorieux.

Le MPDR regrette et dénonce ce faisant, certaines interprétations et commentaires malsains, haineux, apocalyptiques et sales, mis en exergue par certains médias connus pour jouer généralement contre les intérêts de notre pays, réputés pour semer le trouble, et qui font preuve d’une véritable obsession pour faire du moindre incident ou accident, une justification voire une arme pour leurs prophéties maléfiques. En effet les incendies dans les discothèques sont des accidents courants dans tous les pays du monde, avec régulièrement des victimes en nombre.

Le MPDR recommande en tout état de cause au Gouvernement, de redoubler de vigilance ainsi que des contrôles, dans le respect des mesures de sécurité par les discothèques et autres lieux de loisirs et de tourisme./.

Yaoundé, le 23 Janvier 2022

SHANDA TONME

Président, Médiateur Universel