École Normale supérieure de Yaoundé: Paul Biya nomme Pr Patricia Bissa Enama nouveau directeur

Une nouvelle ère ou une ère nouvelle s'ouvre à l'École Normale Supérieure ( ENS ) de l'université de Yaoundé 1, avec la nomination, ce mardi, 23 juillet 2024, par le président de la République, de la Professeure Patricia BISSA ENAMA , comme directrice de cette école d'élite qui forme les professeurs des lycées d'enseignement general et normal, ainsi que les conseillers d'orientation.

Avant sa nomination, la Prof. Patricia BISSA ENAMA était secrétaire générale de l'université de Yaoundé 2- Soa. Au poste de directrice de l'ENS de Yaoundé, elle remplace la Prof. Annie Sylvie WAKATA. Celle-ci a été nommée ce même jour, par Paul BIYA, au poste de secrétaire général de l'université de Yaoundé 2 - Soa. Jeu de chaises musicales entre ces deux professeures des universités.

Professeure de littérature française, spécialisée dans le polar, Patricia BISSA ENAMA va sans doute apporter un peu plus de charme et de glamour dans cette école qui, qu'on dise, était devenue fade depuis plusieurs années.

Son expérience variée dans l'administration universitaire, sera sans doute un atout et un ajout pour ce faire. Femme très élégante et ayant bon goût , elle est attendue dans le ventre mou de l'ENS de Yaoundé : l'habillement quasi en haillons des élèves - professeurs, quand il ne s'agit pas de tenues vestimentaires dévergondées pour les femmes ; l'absence de toilettes décentes et leur insuffisance ; la vétusté des salles de classes, leur éclairage approximatif, le système électrique non entretenu ; l'absence de restaurant universitaire pour étudiants et professeurs ; l'absence de délivrance de cartes d'étudiants aux élèves - professeurs.

Dans tous les cas, la nomination de cette professeure de littérature comparée, ouvre une ère nouvelle à l'ENS de Yaoundé où selon plusieurs sources, elle avait été à un micron d'être nommée directrice en avril 2020. Prof . Patricia BISSA ENAMA est enseignante de littérature au département de Lettres Modernes Françaises de l'université de Yaoundé 1.