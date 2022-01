CAMEROUN :: CAN Total Energies 2021: la CAF rejette la réserve de la Tunisie et homologue la victoire du Mali :: CAMEROON

Dans un communiqué publié jeudi 13 janvier en fin de soirée, la Commission d'organisation de la Coupe d'Afrique des nations 2022 a décidé « le rejet de la réserve formulée par l'équipe tunisienne » et « l'homologation du résultat final du match comme étant 1-0 en faveur du Mali ».

Le 12 janvier dernier à Limbe, le match entre la Tunisie et le Mali avait été arrêté deux fois trop tôt. D’abord à la minute 85e minute, rendant fou de rage les Aigles de Carthage, puis quelques secondes avant la fin du temps réglementaire.

Les esprits s'étaient échauffés et l’arbitre Janny Sikazwe et ses assistants avaient dû être escortés dans les vestiaires par la police. Finalement, une demi-heure plus tard, le quatrième arbitre avait donc décidé de faire jouer les trois minutes restantes. Cependant, la Tunisie, désemparée, ne s’est pas manifestée et le Mali a été déclaré vainqueur.