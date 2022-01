MONDE ENTIER :: CPS : un potentiel levier d’entraînement pour se surpasser dans des jeux vidéo :: WORLD

Les jeux participent à la relaxation et constituent un moyen pour s’évader. Ces jeux nécessitent parfois de la réflexion et surtout de la rapidité pour atteindre les objectifs fixés. De ce fait, la vitesse devient un facteur primordial qui participe au succès à beaucoup de jeux. Découvrez ici les avantages du click test pour les jeux de vitesse qui vous passionnent.

Qu’est-ce que le click test ?

Le click test est un outil avec lequel vous pouvez mesurer votre capacité de clic par seconde. Cet outil fonctionne en ligne et vous permet de calculer votre vitesse de clic exprimée en « CPS ». Vous essayez le cps test , pour renforcer vos potentialités en matière de rapidité. Ce qui vous aidera énormément dans les jeux vidéo.

Les atouts que vous confère le click test au cours des jeux vidéo

Le click test présente de nombreux avantages pour les passionnés de jeux vidéo. De par la rapidité du clic que vous développez à travers ce click test, vous devenez très puissant dans les jeux de tir. Pour vaincre vos adversaires dans les jeux qui vous sont favoris, le click test participe à l’augmentation de votre performance en vitesse. Il permet d'améliorer votre rapidité et de rester en tête de liste dans les jeux de tir. Le click test concourt à l’amélioration de votre performance face à de divers jeux vidéo de tir tels que le PVP, le Minecraft, le Counter Strike.

Comme avantages du click test pour les joueurs de jeux vidéo, il faut noter :

le développement des habiletés au quotidien ou face à n’importe quel jeu de rapidité ;

la rapidité à résoudre des problèmes ;

une stimulation rapide dans la créativité.

Comme tous jeux d’action, le cerveau apprend à s'adapter aux capacités que développe l’enfant face au cps. Le click test influence les compétences cognitives du cerveau humain telles que l’attention, la perception, la rapidité d’exécution.

Le click test est comme un jeu qui vient augmenter vos qualités à surpasser d’autres jeux. Selon une étude psychologique, il ressort que la cognition des joueurs de jeux de pression est doublement améliorée que celle de ceux qui ne jouent pas. Le cps est le jeu idéal pour maximiser votre capacité à vous surpasser dans les jeux de rapidité.

Quelques astuces pour réaliser de très bonne performance au click test

Le CPS évalue le nombre de clics que vous faites par seconde. Dès lors, plus vous augmentez le nombre de clics par seconde, plus votre score augmente. Comme bonne vitesse de clic, un score de six à neuf clics par seconde est considéré comme une bonne vitesse de clic. Alors pour réaliser une bonne performance de clic, vous devez tenir compte des positions corporelles et des techniques qui vous permettent de cliquer plus rapidement. Ayez toujours les mains décontractées et utilisez les deux doigts pour cliquer. Veillez à ce que la distance qui sépare vos mains de la souris soit faible. Optez pour une souris performante et évitez de l’appuyer fortement. Ces stratégies vous permettent de réaliser de bons scores au CPS test et par conséquent défier les joueurs de jeu de tir.