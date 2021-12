CAMEROUN :: Démocratie et Droits de l’homme : Quand Paul BIYA se dédit :: CAMEROON

Ces dernières semaines, une quarantaine de militants du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun ( MRC) ont été condamnés par les tribunaux militaires au Cameroun.

Le derniers cas sont ceux de Alain FOGUE, Olivier BIBOU NISSACK et Awasum MISPA. Le premier est trésorier national du MRC, le deuxième est le porte-parole de Maurice KAMTO et la troisième est Présidente des femmes de la formation politique.

Les peines varient entre 4 et 7 ans de prison ferme. 7 ans notamment pour les cadres du MRC cités plus haut.

Pour des motifs comme rébellion, attroupement illégal, manifestations illégales etc. De fait ils paient le prix de leur soutien à la marche du 22 septembre 2020 visant à contester les résultats de la présidentielle, demander la fin de la guerre dans les régions anglophones et les comptes au Gouvernement après les détournements massifs des fonds dans le cadre de la CAN 2019 retirée au Cameroun.

Les faits sont inédits. C’est l’une des rares fois depuis ces 20 dernières années que des opposants sont ainsi lourdement condamnés pour leurs opinions.

Et c’est Jean Michel NINTCHEU le député SDF de Douala 3è qui a pris aux mots le chef de l’État.

Paul BIYA disait après son accession à la magistrature suprême en 1982 lors d’une interview à la radio Monte Carlo qu’il souhaiterait qu’on retienne de lui l’image de celui qui a apporté le démocratie et la prospérité au Cameroun.

Les récentes répressions violentes des manifestations de l’opposition, leurs condamnations sont un cinglant revers à cette déclaration du président du Cameroun. Lui qui s’achemine vers la sortie

Il a l’occasion demain 31 décembre de les gracier et de faire amende honorable pense l’élu SDF qui estime que les répressions de l’opposition rapprochent Paul BIYA de STALINE et de POL POT dans les “heures sombres de leurs pays” respectifs.