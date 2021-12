CAMEROUN :: Deux enfants victimes de graves tortures à Bamenda :: CAMEROON

Des enfants avec des chaînes à la taille, les corps recouverts de blessures, ils ont été découverts au quartier Sissia dans le 3e arrondissement de la ville de Bamenda au Nord-Ouest.

Ces enfants pointent un doigt accusateur sur le père de famille comme étant le responsable de leurs sévices corporelles. Les deux enfants, Anderson 11 ans le fils du mis en cause et Blessing 6 ans un autre garçon vivant dans la même maison sont actuellement pris en charge et sont psychologiquement affectés. Une voisine rapporte qu’elle a essayé d’aider ces enfants à enlever leurs chaînes en l’absence de leur bourreau mais ils s’y sont catégoriquement opposés craignant la réaction du père.

Le sieur Yemedjou François est décrit dans le quartier comme étant particulièrement violent. Son ex partenaire et mère du petit Anderson déclare qu’elle aussi était frappée et a décidé de quitter la maison. Sauf que son compagnon a exigé qu’elle s’en aille sans leur enfant. Le mis en cause dans cette affaire a été interpellé et une enquête a été ouverte.