CAMEROUN :: Vente de maillots : Mayo tarde à prendre :: CAMEROON

Du fait de leur rareté sur le marché, les prix flambent et contraignent les fans des Lions indomptables à se tourner vers des maillots contrefaits.

À un mois du début de la compétition continentale africaine que va abriter le Cameroun du 9 janvier 2022 au 6 février 2022 prochain, ce n’est pas encore l’effervescence au marché central de Yaoundé. L’ambiance est timide, les maillots cherchent toujours preneurs. Les vendeurs disent pourtant être ravitaillés pour faire suffisamment de bonnes affaires. Ils déchantent.

«Ce n’est pas encore l’affluence tant espérée, c’est à peine si un client demande le prix des maillots. À cette allure, nous n’allons pas vendre pour au moins récupérer l’argent investi. Le marché est dur !», se lamente un commerçant. Et d’ajouter «qu’on ne ressent pas que la Can est à nos portes».

Raisons

Selon ce commerçant, deux raisons justifient cette mévente. La première raison est que les nouveaux maillots des lions indomptables coûtent entre 12000 FCFA et 15000 FCFA, voire même plus. «Les maillots sont excessivement chers contrairement à la période du Chan dernier. Je me demande bien qui va porter ces maillots pendant ces moments très difficiles. Finalement tout est cher sur le marché, surtout qu’il s’agit d’un évènement d’un mois», s’interroge un acheteur. La deuxième raison est que les clients se préparent pour les fêtes de fin d’année. Et nombreux sont ces parents qui souhaitent satisfaire leur progéniture. «Pour l’instant, les clients ont la tête dans les fêtes, et au regard de la cherté de la vie, ils préfèrent contenter leurs enfants», tente d’expliquer un commerçant.

Alternative

Tout de même, pour contenter nos clients, on leur propose une alternative. Et l’unique alternative est de se procurer les maillots contrefaits et faits ici localement. «Compte tenu des plaintes des clients, je leur propose les maillots contrefaits. Ils sont d’ailleurs très légers au toucher contrairement aux authentiques. Ils coûtent entre 5500 FCFA et 6000 FCFA. Bon à ces prix, il faut noter que les clients achètent puisqu’ils souhaitent être aux couleurs des lions indomptables durant les compétitions», fait savoir Yves Atangana vendeur. Et il renchérit: «ce sont les maillots contrefaits que je vais le plus exposer pour espérer vendre, car les vrais maillots donnent des vertiges aux clients. Ce qui n’est pas facile pour nous aussi qui sommes confrontés aux mêmes réalités quotidiennes». Déjà même qu’à ces prix, les clients discutent et boudent «on est contraint de faire des concessions et de vendre le t-shirt au prix de 5000 FCFA voire 4500 FCFA la pièce, pour ne pas perdre totalement la journée», raconte-t-il.

Autres équipes

En ce qui concerne les maillots des équipes africaines qualifiées pour la Can 2021, ils sont rares. On ne les trouve pas du tout. «Les maillots des équipes étrangères restent introuvables sur le marché. Les raisons restent inconnues. Mais on espère que dans les prochains jours, nous les aurons pour satisfaire les différentes communautés étrangères qui souhaitent arborer les couleurs de leurs pays respectifs pendant la Coupe d’Afrique des Nations», lâche un autre commerçant.