C’est certainement l’un des sons les plus chauds de ce mois de décembre. L’artiste Makon pour cette période festive a eu la bonne formule pour produire un son qui fera le plaisir des amoureux du dancefloor. En collaboration avec Rich Khasino, l’artiste chanteur lâche des pas de danse d’un bon camerounais. Du bon Kossa pour enjailler toutes les belles demoiselles.



Kossa, un clip à la hauteur du son



Le label One Touch Entertainment a mis les petits plats dans les grands afin que leur artiste ait un vidéogramme digne de ce nom. Un clip sublimissime réalisé par l’illustre Mr Tcheck qui a été très productif ces dernières années. Le décor est tout simplement magnifique, les filles sexy ont un déhanché qui ravit les yeux, les gars ne sont pas en reste car ils ont la gestuelle et les pas qu’il faut. Ce son est un véritable club Banger qui fait déjà sensation sur les dancefloor. Jugez par vous-même.