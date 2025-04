Mimi MATHYS accueille la diaspora au Luxembourg pour la Blue Jeans Gala Night !

L'événement incontournable de la région des trois frontières revient pour sa 5ème édition sous le haut patronage de la Chancelière Mimi MATHYS. Cette grande célébration de la culture africaine s’annonce déjà comme un moment inoubliable, marqué par la chaleur, la générosité et l’élégance qui caractérisent les réceptions de Mimi au Luxembourg.

Chaque édition a su marquer les esprits, et celle-ci ne fera pas exception. Un parterre d’artistes de renom est attendu, avec la jet-set européenne au rendez-vous. Des mélomanes venus de toute l’Europe – et même au-delà – se retrouveront dans une ambiance électrique, portée par la musique, la danse et de nombreuses surprises.

À en croire l’engouement autour des réservations, la fête s’annonce grandiose. Mimi MATHYS l’assure : "Ceux qui ne seront pas au Luxembourg le 3 mai prochain, ne seront nulle part ailleurs." Une déclaration à la hauteur de l’événement, qui s’annonce déjà l’un des plus beaux rendez-vous culturels de 2025.

Rendez-vous au Luxembourg le 03 mai 2025 ! Avec la Chancelière Mimi MATHYS, vivez une soirée d’exception sous le signe de l’élégance et de la culture africaine.