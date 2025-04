CAMEROUN :: Le peuple suffoque,la gabegie politique continue: 1 347 000 000 FCFA pour une mobilisation du RDPC :: CAMEROON

Alors que le Cameroun s’enfonce de façon récurrente et sans arrêt dans une crise multidimensionnelle, les autorités de Yaoundé orchestrent un véritable mépris des priorités nationales. Le projet pharaonique de mobilisation « 100 000 jeunes unis derrière Paul Biya », prévu du 8 au 10 mai 2025 dans l’Extrême-Nord, cristallise l’indécence d’un pouvoir accroché à ses privilèges.

Un budget estimé à 1,347 milliard de FCFA pour trois jours de propagande est prévu et l’arrogance d’une élite sourde aux souffrances d’un peuple abandonné continue.

El Hadj Boukar Abdourahim, dans un communiqué a annoncé une mobilisation le 10 mai 2025 à la place des fêtes de Maroua, des militants du parti RDPC de la région de l’Extrême-Nord. Il sera question de soutenir la candidature de Paul Biya à l’élection présidentielle d’octobre 2025. Le Coordonnateur général de l’opération dénommée « Extrême-Nord : 100 000 jeunes unis derrière Paul Biya en 2025 » signale la participation de 100 000 jeunes issus des 47 arrondissements de la région à ce meeting.

Suite à la publication de cette nouvelle, un communiqué attribué au secrétaire à la communication du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, Jacques Fame Ndongo, a désapprouvé cette manifestation. Le motif était que les organisateurs n’ont pas reçu l’autorisation du Comité central du parti. Mais, alors que ce document faisait le tour de la toile, et que les uns et les autres concluaient à une mésentente au sein du Rdpc, le ministre Jacques Fame Ndongo a publié le même document estampillé « Fake Fake » sur sa page Facebook. Ce qui donne tout le crédit à la mobilisation projetée le 10 mai sous le patronage de Cavaye Yeguie Djibril, le président de l’Assemblée nationale et chef de la délégation permanente du Rdpc dans la région.

Plusieurs acteurs de la société civile pensent que la jeunesse mérite mieux qu’une instrumentalisation politique. « Au lieu de convoquer 100 000 jeunes pour scander les slogans politiques, pourquoi ne pas initier ‘’l’opération 10 000 microprojets pour ls jeunes de l’Extrême-Nord ?’’ ou ‘’opération 100 000 actes de naissance pour les enfants de l’Extrême-Nord ?’’ Pourquoi ne pas lancer ‘’l’opération 100 000 tables bancs ?’’ », demandent-ils.

Voici comment est projeté l'usage des 1 347 000 000 FCFA pour la mobilisation de 100 mille jeunes de l'Extrême-Nord pour l'éventuelle candidature du président de la République, pour la présidentielle d'octobre 2025.

Confection des pagnes : 200 millions FCFA ;

Location des véhicules : 108 millions FCFA ;

Transport des équipes de l'organisation : 10 millions FCFA ;

Aménagement du site principal : 50 millions ;

Sonorisation du site : 20 millions FCFA ;

Frais divers liés à la logistique générale : 35 millions FCFA ;

Collations et rafraîchissements : 150 millions FCFA ;

Achat d'espaces publicitaires ( médias) : 10 millions FCFA ;

Appui aux médias : 20 millions FCFA ;

Appui aux influenceurs digitaux : 20 millions FCFA ;

Appui aux créateurs de contenus visuels : 15 millions ;

Appui aux coordonnateurs d'arrondissement : 47 millions FCFA ;

Appui aux coordinateurs départementaux : 12 millions FCFA ;

Appui à 47 projets - jeunes sélectionnés : 47 millions FCFA ;

Motivation financière des participants : 500 millions FCFA ;

Honoraires des membres des commissions techniques : 10 millions FCFA ;

Premiers secours : 5 millions FCFA ;

Appui aux forces de sécurité :

5 millions FCFA ;

Appui aux chefs traditionnels : 30 millions FCFA :

Appui aux autorités administratives : 30 millions FCFA ;

Autres imprévus : 23 millions FCFA

Total : 1 347 000 000 francs CFA