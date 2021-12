Shelter Afrique élu meilleur financier immobilier d'Afrique :: AFRICA

Nairobi : 25 Novembre 2021 : Le financier panafricain du développement immobilier, Shelter Afrique a remporté le prix de la meilleure société de financement immobilier d'Afrique pour l'année 2021.

Le prix décerné par la société londonienne Capital Finance International (CFI) récompense la contribution de la société au financement de projets de logements abordables à travers l'Afrique.

Dans sa soumission, le jury de la CFI a félicité Shelter Afrique pour ses efforts visant à mettre au premier plan l'agenda du logement abordable à travers l'Afrique et la détermination de l'organisation à rechercher des financements pour le développement de logements abordables sur le continent.

« D'après notre évaluation indépendante, Shelter Afrique est une entreprise à but déterminé qui s'engage à accroître l'accès à des logements abordables et décents à bas prix en Afrique. Nous espérons que ce prix encouragera l'entreprise à faire encore plus alors qu'elle concentre ses efforts sur la lutte contre la crise du logement sur le continent », ont déclaré les juges de CFI dans un communiqué.

Le Directeur Général et Chef de la Direction du Groupe Shelter Afrique, Andrew Chimphondah, a salué le prix, notant que la société continuera à se concentrer davantage sur le financement de logements abordables à grande échelle comme sa priorité principale.

«Ce prix est une affirmation indépendante de notre rôle essentiel dans le financement et le soutien de la fourniture de logements à grande échelle et à faible coût en Afrique. Il est humiliant de constater que ce rôle a été reconnu au niveau mondial. C'est également un témoignage que la stratégie approuvée par le conseil d'administration a l'impact souhaité et que la direction et le personnel sont également alignés dans l'exécution de cette stratégie. Il y a beaucoup plus à faire, oui, mais nous pensons qu'un tel prix contribuera grandement à nous motiver à nous concentrer davantage sur la fourniture de logements à prix modique, ce qui est notre mandat clé », a déclaré M. Chimphondah.

M. Chimphondah a déclaré que Shelter Afrique considérait le logement décent comme un droit humain fondamental – et une obligation morale, ajoutant que la société tenait à forger des partenariats public-privé significatifs dans les États membres pour éviter la crise croissante du logement sur le continent.

« Avec un déficit de 56 millions d'unités de logement sur le continent, d'après nos recherches du Centre d'excellence, et à un coût de construction estimé à 25 000 USD par unité, le continent a besoin d'au moins 3 000 milliards USD, nous avons donc choisi de travailler avec des partenaires stratégiques à travers PPP pour remédier à ce déséquilibre entre l'offre et la demande », a déclaré M. Chimphondah.

Défis

M. Chimphondah a déclaré qu'en raison de la pandémie de COVID-19, la plupart des pays avaient réorienté leurs financements pour soutenir le secteur de la santé afin de lutter contre la pandémie, mais a noté que la Société avait constaté une augmentation progressive de la confiance de ses États membres.

« Nous avons reçu 5 millions de dollars US de capital supplémentaire des États membres en 2018 ; 10 millions de dollars américains en 2019 ; qui a doublé pour atteindre 20 millions de dollars US en 2020. En 2021, nous avons déjà reçu 23 millions de dollars US – il s'agit d'une multiplication par cinq des contributions en capital des membres depuis 2018, ce qui montre leur engagement à soutenir le logement à bas prix malgré le défi des ressources concurrentes ", a déclaré M. Chimphondah.

Il a également cité les régimes de change volatiles dans la plupart des pays membres comme un autre défi majeur du financement de projets de logements abordables, notant que la plupart des devises locales sont plus faibles par rapport aux principales devises mondiales.

« Regardez le naira nigérian - si aujourd'hui il vaut 500 pour un dollar américain, demain, il pourrait être à 700. Un tel scénario rend difficile le remboursement pour ceux qui empruntent en devises fortes en raison de l'exposition au change. Un risque. C'est pourquoi nous tenons à développer les marchés de capitaux locaux en émettant des obligations en devises locales afin que les développeurs et les principaux prêteurs hypothécaires puissent avoir accès à un financement par emprunt dans leur devise locale pour éviter de telles expositions », a expliqué M. Chimphondah.

Initiatives clés

Il a noté que Shelter Afrique, grâce au soutien de ses actionnaires et en partenariat avec divers acteurs du logement issus des secteurs public, privé et des ONG, a renouvelé sa volonté de placer le logement au centre du programme de développement économique en Afrique.

« À l'issue de la 40e Assemblée Générale annuelle de Shelter Afrique qui s'est tenue à Yaoundé - Cameroun en juin 2021, les États membres ont publié une déclaration de Yaoundé pour soutenir le logement à bas prix par le biais d'exonérations fiscales, de soutien aux infrastructures, à l'innovation et à l'adoption de nouvelles technologies, parmi autres incitations. En ma qualité de Président de l'Union africaine pour le financement du logement (AUHF), la Déclaration de Kigali a été publiée lors de la 37e AGA de l'AUHF qui s'est tenue le 4 novembre à Kigali, au Rwanda - où les membres ont également décidé d'examiner les moyens innovants de résoudre les problèmes de logement. allant des titres fonciers aux modèles de financement - en particulier pour le secteur informel », a conclu M. Chimphondah. #Finir#

Shelter Afrique est la seule institution financière panafricaine qui soutient exclusivement le développement du secteur du logement et de l'immobilier en Afrique. En répondant aux besoins de la population urbaine en croissance rapide du continent, notre travail a un impact direct et positif sur la vie de nombreuses personnes.

Un partenariat de 44 gouvernements africains, de la Banque africaine de développement (BAD), de l'AfricaReinsuranceCompany et du Fonds de solidarité africaine (FSA), Shelter Afrique établit des partenariats stratégiques et offre une multitude de produits et services connexes pour soutenir la livraison efficace de produits abordables. Immobilier d'habitation et commercial. Ceux-ci comprennent le financement de projets, les prêts institutionnels, les prises de participation et les coentreprises, le financement du commerce et le logement social.

Nous offrons également des conseils pratiques et une assistance technique à un large éventail d'acteurs de l'industrie.

