La ville de Reims et la famille Ngamwo ont récemment célébré un événement marquant : l'anniversaire des 83 ans de Mme Marthe Ngamwo, matriarche respectée de la famille.

Une fête surprise a été organisée en son honneur, réunissant enfants, petits-enfants et amis proches. Jean Robert Ngamwo, l'un de ses fils, déclarait que cette célébration fut "la première opération secrète de la famille Ngamwo", soulignant l'effort collectif pour orchestrer cette surprise mémorable. ​

Mme Marthe Ngamwo est une figure centrale de la famille, résidant à Reims et ayant joué un rôle actif dans la vie familiale et dans les milieux associatifs de la ville de Reims.

Elle est connue pour ses voyages fréquents, notamment pour rendre visite à ses enfants et petits-enfants en Italie, aux États-Unis et ailleurs. Son engagement familial et sa bienveillance sont largement reconnus au sein de la communauté.​