CAMEROUN :: Yaoundé : L’Avenue Kennedy fait peau neuve :: CAMEROON

Pour avoir ce nouveau visage, les commerçants ont été délogés de ce lieu.

Depuis plus d’une semaine, l’Avenue Kennedy présente une nouvelle façade. Il est 10h dans la matinée du 2 décembre dernier. Nous sommes à l’entrée de ladite avenue transformée en un marché. Le premier constat qui frappe à l’œil est l’absence des embouteillages d’antan. Aux abords des deux voies qui mènent jusqu’au lieu-dit « Carrefour Intendance », aucun vendeur n’est confortablement installé. Ils sont aux aguets. Seuls, quelques clients venus réparer leurs téléphones et autres appareils affluent le secteur. Plusieurs d’entre eux par contre font des va et vient à la recherche des techniciens à qui, ils avaient confié leurs appareils il y a quelque temps pour réparation. Mais malheureusement, ceux-ci ont visiblement été délogés des lieux. Là-bas, désormais une des deux voies conduit au lieu-dit « carrefour Intendance ».

À l’abord droit de l’Institut français du Cameroun (IFC), la route est pratiquement fermée. Véhicules de transport urbain et autres voitures personnelles n’y ont plus accès ; Sauf les piétons. Il est difficile ou presque pour un usager d’emprunter cette tracée sans toutefois garder la tête baissée, les yeux fixant le goudron. Des desseins d‘arts et autres décorations n’échappent pas à la vue. Et ce n’est pas tout. Des tentes et autres pots de fleurs installés le long du tronçon font belle figure. Sauveteurs, techniciens et commerçants ambulants les plus résistants multiplient encore des va et vient à la recherche d’un potentiel client. Malgré l’enjeu du projet qui est celui de réduire la pollution atmosphérique pendant une bonne durée sur cet espace et lutter contre le désordre urbain sur ce site, les vendeurs ambulants, locataires de ce secteur, ne trouvent véritablement pas leur compte.

« On nous a demandé de partir au marché Ongola. C’est bien. Nous ne sommes pas contre mais, ce marché n’est pas encore opérationnel. Il y encore des gens qui travaillent dans ces bâtiments. Aucun magasin moins encore une boutique n’est ouverte là-bas. On va faire comment ? Nous sommes dépassés », s’indigne un commerçant ambulant. Il n’est pas le seul. « Il va faire bientôt 22 ans que je suis ici à l’Avenue Kennedy. J’ai des enfants, des pensions à payer. Maintenant qu’on nous a chassés, comment vais-je faire ?? », S’interroge Adamou Issa, vendeur de la place. « Je ne suis pas contre cette décision mais, il n’y a personne au marché Ongola où on nous demande d’y aller. Tu ne passes une journée personne ne demande même le prix de la marchandise. Nous sommes là-bas entre nous vendeurs. Ce n’est pas possible. Que le gouvernement revoie cette décision parce que c’est grave », alerte Hayatou, vendeurs de téléphones.

Insécurité

Pour certains autochtones de cet espace marchand, cette initiative a tout son sens au regard des cas récurrents d’agressions sur les lieux. « Je ne vois pas cela comme un projet. On a laissé les gens faire et c’est devenu un couloir des bandits. Dans le temps, l’Avenue Kennedy était un endroit où on trouvait des banques, des restaurants. Ça va faire mal au commerçant certes, mais il fallait remettre les pendules à l’heure », pense Florien Mballa.

En fait, le projet d’embellissement de l’Avenue Kennedy est une initiative soutenue par le Maire de la ville de Yaoundé et financée par le ministère français de l’Économie, des Finances et de la Relance. Elle entre dans le cadre la politique de lutte contre la pollution de l’air en toile de myrrhe avec la semaine de la qualité de l’air dans la ville de Yaoundé qui s’est étendue sur la période allant du 15 au 28 novembre dernier. Selon des indiscrétions, la fermeture de cette voie devrait s’étendre sur une semaine. Chose que les commerçants et certains habitants ne comprennent pas le prolongement du tronçon.