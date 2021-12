CAMEROUN :: 8 morts dans un accident de circulation à Njimon. :: CAMEROON

Cette autre tragédie s’est produite dans cette localité du département du Noun dans la région de l’Ouest hier, 01 décembre 2021.

Huit (8) morts sur le carreau. C’est le bilan d’un accident de circulation survenu hier mercredi 1er décembre sur la nationale No 6, alliant la région de l’Ouest à celle de l’Adamaoua, plus précisément à Njimon dans le département du Noun. Ceci est le résultat d’une collision entre un véhicule personnel dédié au transport en commun en provenance de Mayo Darlé dans la région de l’Adamaoua en partance pour Bafoussam et un camion venant au Carrefour Malentouen. Les personnes décédées sont les occupants du petit véhicule.

Les images de cet accident en circulation sur les réseaux sociaux présentant le petit véhicule endommagé, témoignent à suffisance sur le degré du choc subi ayant endeuillé de nombreuses familles. Selon les sources sur place, l’excès de vitesse serait à l’origine de cet autre drame de trop sur nos routes. La surcharge a contribué à alourdir le bilan de cet accident.

Une autre source confiera que sept fonctionnaires figurent parmi les huit victimes. Ces derniers sont d’ailleurs partis tôt ce mercredi matin de la localité Mayo Darlé dans le département de Mayo-Banyo dans l’Adamaoua pour rejoindre Bafoussam, chef-lieu de la région de l’Ouest pour percevoir leurs salaires du mois de novembre. Les corps des victimes ont été déposés à la morgue de l’hôpital de district de Foumban. Une enquête a été ouverte afin d’établir les responsabilités.

Cet autre drame routier au bilan lourd vient ainsi s’ajouter à la longue liste des accidents de circulation enregistrés dans la région de l’Ouest et au Cameroun. Cet accident est enregistré au moment où les autorités et les responsables du ministère des Transports ne cessent de multiplier des campagnes sur nos axes routiers dans le but de réduire les hécatombes sur nos routes en cette veille des fêtes de fin d’année avec de nombreux déplacements observés.