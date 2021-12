AFRIQUE :: RECONNAISSANCE INTERNATIONALE: RFI CONFIRME ET SIGNE :: AFRICA

Radio France Internationale confirme qu’Emile Parfait SIMB est un spécialiste de la cryptomonnaie Ayant fait la démonstration à Bangui de la fiabilité du Limocoin dans l’investissement et la philanthropie, le Président Directeur Général de la Global Investment Trading a vu la pertinence de son travail être reconnue par le média internationale Radio France Internationale (RFI).

Dans une publication consultable sur le site internet du média bien implanté en Afrique, l’on peut bien lire: « Ce spécialiste des cryptomonnaies s’est fait connaître en Afrique centrale pour ses produits financiers ».

Ainsi RFI avoue la capacité du Président-Directeur Général Emile Parfait SIMB a utiliser la CRYPTOMONNAIE LIMOCOIN de son concept financier « Liyeplimal » dans la mobilisation des fonds à but humanitaire. Une reconnaissance qui vient à point nommé dans un environnement financier concurrentiel. Parlant de la même cérémonie, au-delà de cette reconnaissance, le reporter de RFI va également faire allusion plus d’une fois de la soirée de Bangui. Dans le même article on peut lire « Emile Parfait Simb a fait ce déplacement à Bangui il y a moins de deux semaines pour participer à une levée de fonds : 140 millions de FCFA réunis pour construire une annexe à l’Assemblée nationale. Et pour fêter les quatre ans de son produit financier. Pour la soirée de gala, M. Simb a même fait venir la star de la roumba congolaise, Koffi Olomide.

Sur des photos largement relayées et commentées sur les réseaux sociaux, le président de l’Assemblée nationale centrafricain distribue des billets au chanteur congolais… Lors d’une cérémonie, Simplice Mathieu Sarandji, président de l'Assemblée nationale, s’est dit « séduit » par la participation de l’homme d’affaires camerounais. » Le Groupe Global Investment Trading, puissante structure financière qui a prouvé par diverses stratégies son amour pour l’Afrique et son vœu de sortir la population africaine de l'enclavement financier est en pleine puissance de son potentiel. Ayant en son sein des experts du placement financier qui garantissent un retour sur investissement, c’est à pas assurés que la révolution « Liyeplimal », en traduction dialectique *« la pauvreté est finie »*, continue à enregistrer de nouveaux millionnaires. Les grandes puissances s’accrochent à la cryptomonnaie, d’après des recherches, les cryptomonnaies sont très utilisées au Nigeria, classé en 2020 troisième utilisateur de monnaies virtuelles au monde après les États-Unis et la Russie. Selon des informations crédibles, à ce jour et après avoir critiqué pendant des années la cryptomonnaie, Donald Trump l’ex-président des Etats-Unis et multimilliardaire en Dollars s’est fait séduire par ce modèle économique. Son ancien Conseiller Steve Bannon affirmait lors d’une interview « J’aime le Bitcoin, je possède des Bitcoins. ».

A ce jour, Donald Trump possède sa propre cryptomonnaie et une communauté d’utilisateurs assez nombreux. Sont-ils stupides (Bannon et Trump) pour posséder des cryptomonnaie alors qu’en Afrique Centrale certains dirigeants veulent faire croire que ce modèle économique est dangereux ? Qui veut tromper qui ? Devant l’irréfutable, les réseaux de la finance classique ou du diktat des politiques financières, veulent mettre les bouchés double pour décourager ce changement de paradigme économique. Pour qui profite l’accès à la cryptomonnaie ? L’Afrique a certainement trouvé le bon filon. Remboursement des souscripteurs, Les assurances d’Emile Parfait SIMB Le 01 Novembre 2021, après une plainte déposée au Tribunal criminel spécial (TCS) par certains Pseudo Avocats, le Président-Directeur Général de la Global Investment Trading réagissait dans le quotidien Mutations pour un soi-disant détournement de fonds publics. D’après des sources, au cours du mois d’Octobre 2021, ces derniers, déposaient une plainte au Tribunal Criminel Spécial pour détournement de fonds publics. D’après la quintessence de la plainte, Me Dominique Fousse révélait que « En ma qualité d’avocat régulièrement constitué dans les affaires liées à la pratique de la crypto-monnaie par la société Global Investment Trading (GIT SA) dont sieur Simb Émile Parfait est le représentant légal, il m’a été donné de constater que ce dernier utilise le stratagème de cette monnaie virtuelle interdite en Afrique centrale pour escroquer massivement les citoyens et détourner massivement les deniers publics ».En guise de riposte, Emile Parfait SIMB, surpris de cette auto proclamation de cette dernière stipulant être constitué par son entreprise Global Investment Trading réagissait en ces termes : « Ces personnes qui déposent des plaintes contre moi ont-elles investi chez nous et n’ont pas perçu leur retour sur investissement ? Il faut aller leur poser cette question. Je ne les connais même pas et, physiquement, je suis sûr qu’elles aussi ne me connaissent pas. Jusqu’à ce que la Cemac réglemente le secteur, la crypto-monnaie va faire l’objet de méfiance. Et même quand la réglementation sera là, il y en a qui ne vont pas s’arrimer puisque, jusqu’à ce jour, il y a des gens qui n’ont pas compris comment fonctionne le Mobile Money ». Le promoteur de GIT S.A va les désarçonner en ajoutant « Le drame c’est que ceux qui dénigrent ne savent même pas ce que c’est.

Si Donald Trump possède une crypto-monnaie, moi Simb je suis qui pour ne pas le suivre ? Si le Paris Saint Germain a une crypto-monnaie, moi Simb je suis qui pour ne faire pareil? Il faut imiter le bon exemple, il faut imiter ce qui marche ailleurs. Ce n’est pas Simb qui a créé la crypto-monnaie, je ne fais qu’imiter ce qui marche chez les autres. À Dubaï, j’ai une licence sur le Trading et l’achat des crypto-monnaies. Je reste au Cameroun parce que j’aurai voulu qu’en Afrique, le Cameroun soit le premier pays à réglementer ce secteur. J’ai eu très honte quand récemment j’ai vu le Nigeria mettre sur pied son E-naira. Mais bon, je ne suis pas un politique, je ne suis pas décideur, je suis un simple citoyen qui se bat, qui apporte des idées nouvelles à son pays parce que je veux le voir évolue ».

LIMOCOIN Une monnaie de l’avenir Devenu une référence mondial, le limocoin inquiète et fait trembler le circuit jamais égaler de la finance mondiale. Hors l’assurance de son obtention, sa fiabilité et les nombreuses débouchés proposées pour rassurer de son utilisation pour ceux qui l’acceptent à travers l’Afrique et le monde font de cette monnaie une base sûre pour changer de paradigme économique.

A pas sûr, le limocoin convainc et les investissements de la Global Investment Trading rassurent sur la rentabilité de la monnaie binaire pour tous ceux qui s’y aventureront. Dans une communication assumée, Global Investment Trading affirme que sa vision est d’instaurer un monde meilleur par la synergie des forces.

Pour GIT S.A l’industrie des crypto actifs représente plus de 2 750 Milliards de dollars avec un volume de transaction journalier supérieur à 133 Milliards de dollars chaque 24h (Consultable sur ce site: https://coinmarketcap.com).

L’Afrique ne compte qu’un seul pays sur le top 10 qui constituent cette volatilité. Pour GIT S.A cette statistique peut être considérablement améliorée. D’après nos recherches 1 Limocoin est équivalent en valeur à 2,30766 Euros environ soit 1 512 FCFA. Par contre 1 Bitcoin a une valeur de 31 562 428,43 Franc CFA. En comparaison des deux monnaies binaires ou cryptomonnaie, le Limocoin est un produit financier tropicalisé pour l’Afrique et non essentiellement destiné à l’Elite. Basée sur une communauté de plus de 250,000 personnes à travers le monde à ce jour, il était plus que temps de passer aux niveaux supérieurs et passer le token privée en une cryptomonnaie publique. Les membres étant aux packs moyens de 1800$L par client, la compagnie accuse plus de 3.650.000.000$L d’investissement brute en fonds. Selon le principe de la capitalisation minimale boursière des entreprises scalables X10, le token à sa migration entre en bourse forte avec une capitalisation minimale de USD 3,650,000,000. Ainsi, afin de le rendre accessible à tous et tel que le veut son concept Liyeplimal, le token entre en vente publique avec une valeur initiale de USD 1 pour 3,65 Milliards de LMC SWAP à ce jour crées sur deux blockchains, dont 2 Milliards sur Erc20 (verifiable sur ce smart contract d'Etherum:

https://etherscan.io/token/0xD1db8C87Fffdc0A1B624ECa53944c3061CfbaBA5) et 1,650 Milliardsur Bep20 (Vérifiable également sur ce smart Contract de Bianance: https://bscscan.com/token/0xa1A6d574728C0125B730Cad5092B7D855F0bD920) .

En français facile, le Limocoin est accessible et ne discrimine pas. Etant entré en bourse, sa valeur en ce moment est de 1 Dollars USD pour des souscriptions de 3,65 milliards de Fcfa. A vous de vous lancer pour rentrer dans la communauté « Liyeplimal » qui propose une rentabilité annuelle de 2 à 37% d’intérêts.

Doté d’une licence d’exploitation des cryptomonnaies à Dubai, la compagnie compte bien proposer une des solutions financières des plus prometteuses sur le continent. En plus sa certification internationale démontre qu’elle a tous les leviers pour exercer dans sa spécialité proposée à savoir la cryptomonnaie.