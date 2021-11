INEDIT A YAOUNDE: LE CAMEROUN PREPARE LES JOURNEES ECONOMIQUES INTERNATIONNALES DES COMMUNES :: CAMEROON

C’est un évènement organisé du 3 au 5 décembre dans la capitale par les Communes et Villes unies du Cameroun (CVUC), une organisation qui regroupe les 360 communes et 14 communautés urbaines du pays.

Pendant trois jours les villes et communes du Cameroun viendront vendre leurs potentiels aux investisseurs nationaux et internationaux. Pour le Mindevel, cette dynamique contribuera à limiter l’exode rural et favoriser « l’exode urbain », à travers la création des centres la création des centres de production de richesses et d’opportunités dans les territoires, par le concept de « communes de production ».

C’est une initiative vivement saluée par le mouvement C’est le Moment engage depuis quelques temps dans un processus de valorisation du potentiel des villes et communes du pays. Selon son porte-parole Epaphrase Hol, avec les potentiels de nos régions, communes, sauf miracle, le développement ne pourra venir que de l’intérieur du pays à savoir des villages vers les villes, des communes vers les agglomérations.

Avec la décentralisation, les mairies doivent devenir les vecteurs du développement, elles doivent sortir de la logique des centimes additionnels comme principale source de revenus pour créer la richesse à travers les activités génératrices de revenus en partenariat soit avec les privés, soit avec la diaspora.