CAMEROUN :: Incendie au Cabaret Planète Ponce : Causes Inconnues, 63 Corps à la Morgue de Yaoundé :: CAMEROON

Un violent incendie ravage actuellement le célèbre cabaret "Planète Ponce". Les flammes se propagent rapidement, nécessitant une intervention massive des pompiers et des secours. Les causes du sinistre restent inconnues, et aucun bilan officiel n’a encore été communiqué concernant d’éventuelles victimes ou l’étendue des dégâts matériels.

Une Situation Sous Surveillance

Les autorités et les équipes d’urgence travaillent sans relâche pour maîtriser le feu. Les témoins sur place décrivent une scène de chaos, avec des évacuations en cours et des fumées épaisses visibles à des kilomètres à la ronde. Les enquêteurs tenteront de déterminer l’origine de l’incendie une fois la situation stabilisée.

63 Corps Non Réclamés à la Morgue de Yaoundé

Dans un autre drame parallèle, 63 corps non identifiés gisent à la morgue de l’Hôpital central de Yaoundé. Le plus ancien y repose depuis 1 365 jours, datant du 7 mai 2021. Les autorités lancent un appel urgent aux familles pour procéder à l’identification et au retrait des dépouilles. Si aucun proche ne se manifeste, les corps seront confiés à la Mairie de Yaoundé pour une inhumation collective.

Un Problème Récurrent de Gestion des Morgues

Cette situation met en lumière les défis structurels des morgues camerounaises, souvent confrontées à un manque de place et à des cadavres abandonnés pendant des années. Les familles sont encouragées à se rapprocher des services compétents pour éviter des inhumations anonymes.