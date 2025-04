AFRIQUE :: Voici la nouvelle gamme de pièces de monnaie Beac en circulation :: AFRICA

La cérémonie de présentation et de dévoilement des visuels s’est déroulée le 2 avril 2025 à Banqui en République Centrafricaine. Présenté par le Gouverneur Yvon SANA BANGUI, elle se décline en 9 pièces. Face aux defis de l’exportation illegale, l’usure et la perte, la croissance économique « la BEAC a pris la décision de lancer une nouvelle gamme de pièces de monnaie, conçue pour être plus sécurisée et plus durable. » Avec pour…

Objectif

Lutter contre la pénurie : Augmenter la disponibilité des pièces de monnaie pour faciliter les transactions quotidiennes. Renforcer la sécurité : Utiliser des alliages et des métaux qui n'ont pas de valeur marchande élevée, afin de décourager l'exportation illégale. Améliorer la durabilité : Produire des pièces de monnaie plus résistantes à l'usure, afin de prolonger leur durée de vie. Faciliter les transactions : Introduire de nouvelles dénominations, comme la pièce de 200 FCFA, pour mieux répondre aux besoins des utilisateurs. Moderniser l'image de la monnaie : Concevoir des pièces de monnaie avec des motifs modernes et attrayants, qui reflètent l'identité culturelle de la CEMAC.

Les caractéristiques

La gamme « Type 2024 » se compose de neuf (9) dénominations : 1 FCFA, 2 FCFA, 5 FCFA, 10 FCFA, 25 FCFA, 50 FCFA, 100 FCFA, 200 FCFA et 500 FCFA. Elle allie sécurité renforcée, durabilité environnementale et design distinctif. Les pièces sont fabriquées à partir de métaux résistants et respectueux de l'environnement, et arborent des gravures spécifiques illustrant l'intégration sous-régionale et l'émergence des États de la CEMAC. Une attention particulière est portée aux thèmes de l'éducation, de la place de la femme dans la société, de l'agriculture moderne et de la protection de la faune et de la flore.

Les innovations

Au titre des innovations majeures, cette nouvelle gamme se caractérise, d’une part, par l’introduction d’une dénomination de 200 FCFA qui prend en compte les besoins évolutifs des consommateurs en offrant une plus grande flexibilité dans les transactions en espèces et, d’autre part, par la création d’un format spécifique avec des pans pour les pièces de 50 FCFA et de 100 FCFA, renforçant ainsi leur sécurité contre les usages illicites et facilitant leur identification par rapport aux anciennes gammes.