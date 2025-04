CAMEROUN :: 520 opérations de Camrail pour LA REGULARITE et la sécurité DES CONVOIS FERROVIAIRES :: CAMEROON

Une solution qui vient pallier au problème de déraillement qui devient de plus en plus menaçant sur la voie ferroviaire. Il s’agit pour CAMRAIL, filiale de Africa Global Logistics, de l'expédition de 24 blocs freins à la représentation sud-africaine de Knorr-bremse pour réparation. Cette démarche répond à la politique de planification des opérations de maintenance de l'entreprise et répond aux exigences du fabricant Knorr-bremse, qui souhaite que tous ses organes soient réparés par lui-même.

Il y a aussi des formations certifiantes auprès du fabricant allemand, comme c'est déjà le cas avec d'autres fabricants, afin de pouvoir réparer les organes Knorr-bremse dans ses ateliers de Bassa à Douala. Cela renforcera son positionnement en tant que pôle de référence de la maintenance ferroviaire.

Ici, on confesse que La réparation de ces blocs freins permettra à CAMRAIL de renforcer son stock de réserve et de faciliter la prise en main du matériel en réduisant significativement le temps d'attente, en accord avec le concept « just in time » désormais mis en œuvre par CAMRAIL. Il est utile de noter que dans le cadre de sa politique de maintenance, CAMRAIL ne réalise pas moins de 520 opérations. Celles - ci incluent les opérations de maintenance préventive pour le matériel moteur et le matériel remorqué. Les opérations de maintenance préventive du matériel moteur comprennent les grandes visites générales, les révisions limitées, les assainissements, les révisions intermédiaires et les révisions générales. Celles du matériel remorqué quant à elles touchent aux révisions générales, les révisions limitées, les révisions visite de sécurité et les visites de sécurité.

Pour Samy Soro, Directeur du Matériel à CAMRAIL, « CAMRAIL a mis sur pied une politique de maintenance rigoureusement soutenue. Cela est perceptible non seulement à travers la modernisation des ateliers centraux de Bassa, mais aussi à travers une planification et un suivi des diverses opérations de maintenance, de révision et de visites systématiques. »