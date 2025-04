CAMEROUN :: UNICEF et MTN pour la réduction de la fracture numérique à Douala :: CAMEROON

Ils ont procédés à la rétrocession d’un espace d'apprentissage numérique au quartier Bilongue à Douala.

Il s’agit de L'un des projets phares de la Fondation MTN le “'Programme de connectivité des écoles”', qui a fourni un accès à Internet et des outils numériques aux écoles à travers le pays, avec un total de 75 centres multimédias équipés. Cette initiative a permis non seulement d'améliorer l'expérience d'apprentissage des élèves, mais aussi de doter les enseignants des ressources nécessaires pour dispenser un enseignement moderne et axé sur la technologie.

La cérémonie intervient à un moment où nous célébrons les 25 ans de présence et d'impact de MTN au Cameroun. 25 ans au cours desquels MTN a changé des millions de vies au Cameroun, grâce à la magie du téléphone portable. 25 années au cours desquelles notre engagement en faveur de l'autonomisation des communautés a également montré qu'une entreprise peut être à la fois prospère sur le plan économique et active sur le plan social.

L'accès à la technologie est devenu aussi crucial que l'accès aux manuels et aux salles de classe. Le monde évolue rapidement et pour que nos enfants soient compétitifs sur la scène internationale, ils doivent être équipés des outils et des connaissances nécessaires pour s'épanouir sur le marché du travail.



Cet espace numérique d'apprentissage, entièrement équipé d'outils TIC, représente plus qu'un simple espace d'apprentissage innovant ; il incarne l'espoir, l'opportunité et la promesse faite à nos enfants d'apprendre aujourd'hui pour diriger demain. Il contribuera à réduire la fracture numérique, à améliorer les méthodes d'enseignement et à permettre aux apprenants d'accéder à des connaissances illimitées au-delà des lisières de l'enseignement traditionnel.

Cette initiative a été inspirée par l'initiative « Connect My School » de l'UNICEF, qui vise à connecter les écoles à Internet en fournissant un accès à l'enseignement et à l'apprentissage en ligne et hors ligne par le biais de tablettes.

Pour Wanda Matandela, DG de MTN Cameroon « Cette initiative représente plus qu'un simple espace d'apprentissage innovant ; elle incarne l'espoir, l'opportunité et la promesse faite à nos enfants d'apprendre aujourd'hui pour diriger demain. C'est aussi un témoignage de la façon dont nous avons eu un impact durable sur la vie au Cameroun au cours des 25 dernières années, et un engagement à apporter plus de valeur à nos partenaires au cours des 25 prochaines années »