CAMEROUN :: Comment l'Engagement de Access Bank contribue à Autonomiser l'Avenir de l'Afrique :: CAMEROON

La démonstration grandeur nature à été faite à Douala la capitale économique du Cameroun. Au cours d’une présentation à la presse. Les maitres mots étant l'Innovation, l'Inclusion et l'Impact. Aussi, Access Bank PLC se distingue comme un phare d'innovation et de croissance. Son engagement à étendre son empreinte à travers l'Afrique, sa vision de devenir la Banque Africaine la plus Respectée au Monde.

Une banque mondiale aux racines africaines et la porte de l'Afrique vers le monde

Access Bank a officiellement ouvert ses portes au Cameroun il y a un peu plus de 2 ans. Déjà elle se présente comme une banque qui contribue significativement à la croissance de l’économie et au financement des Pme et Pmi. Elle est aujourd'hui la plus grande banque d'Afrique avec plus de 65 millions de clients, 24 marchés, dont 14 en Afrique, une présence aux Émirats Arabes Unis, au Royaume-Uni et en France, des bureaux de représentation en Chine, à Hong Kong, en Inde et au Liban. Mais aussi sa diversification avec L'acquisition des filiales de Standard Chartered Bank en Angola et en Sierra Leone. Un accord contraignant pour acquérir une participation de 100 % dans Bidvest Bank, une institution financière sud-africaine de premier plan. L'acquisition des actifs zambiens d'Atlas Mara. L’approche innovante en matière de services bancaires et son rôle de catalyseur de la croissance économique et du développement à travers le continent lui ont valu des distinctions



Access Bank Cameroon : Une Étoile Montante

Access Bank Cameroon, une filiale en propriété exclusive d'Access Bank PLC, témoigne de la vision stratégique et de l'engagement envers l'excellence du Groupe. Depuis sa création en mai 2022, la banque est rapidement devenue une entité influente dans le secteur financier camerounais, affichant une croissance impressionnante et contribuant activement au paysage économique du pays.

En un peu plus de deux ans, Access Bank Cameroon a atteint des jalons significatifs, contribuant positivement au secteur financier camerounais. Les dépôts des clients de la banque ont augmenté de 146 milliards de XAF, reflétant la forte confiance que les clients accordent à ses services et sa préparation à la croissance. L'expansion de son réseau d'agences à Douala et Yaoundé, ainsi que l'introduction de plusieurs produits numériques, souligne son engagement à améliorer l'expérience bancaire et à soutenir l'économie locale. En 2024, elle a reçu de nombreux prix.

Promouvoir l'Inclusion Financière et l'Autonomisation

Access Bank Cameroon s'engage à combler le fossé des services financiers, avec seulement 15 % des adultes actuellement accédant à des services financiers formels. En proposant des solutions adaptées aux entreprises, PME, femmes et jeunes, la banque joue un rôle central dans la promotion de l'autonomisation économique. Parmi les solutions innovantes : Mobile Banking App, Services bancaires USSD, PrimusPlus, TradePlus Solution : Access Prepaid Card : Carte de débit. Pour construire un avenir durable, des initiatives pour soutenir L’éducation, la santé, l’environnement et l’entrepreneuriat.

Au premier trimestre 2025, l'une des contributions majeures a été un partenariat avec le Ministère de la Jeunesse et de l'Éducation Civique (MINJEC) pour la commercialisation et la distribution de cartes jeunes biométriques au Cameroun. De plus, des collaborations avec des institutions de microfinance et d'autres projets ont soutenu des individus dépourvus de relations bancaires formelles.

Regarder vers l'avenir : une vision pour 2025 et au-delà

Alors qu’Access Bank Cameroon se tourne vers 2025, elle reste dédiée à l'excellence et à l'expansion, avec des priorités stratégiques incluant l'expansion du réseau, l'innovation numérique, le commerce intra-africain, le soutien au développement national, l'autonomisation des PME et des solutions bancaires pour les femmes. Ces priorités soulignent la mission de la banque de transformer les services bancaires en une plateforme de progrès, de partenariat et de prospérité, façonnant un avenir financier plus brillant pour tous à travers l'Afrique et au-delà.