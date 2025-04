Yolande Bodiong « Le Sinac n’est pas fait pour que les camerounais viennent pleurer ». :: CAMEROON

La 3ème édition a annoncé ses couleurs à Douala. Une Conférence de presse s’est tenue le mercredi 26 mars 2025 par la promotrice Yolande Bodiong dans la capitale économique. Le Salon International de l’Audiovisuel du Cameroun qui va se dérouler au Parcours Vita à Bonamoussadi du 26 avril au 1er mai 2025, est placé sous le haut parrainage du Ministère de la Communication en partenariat avec la Mairie de Douala 5ème avec pour parrain M. Charles Pythagore Ndongo, Directeur Général de la CRTV.

La 3ème édition du Salon International de l’Audiovisuel du Cameroun a annoncé ses couleurs dans la ville de Douala le mercredi 26 mars 2025 au cours d’une conférence de presse. Un moment riche en émotion et en échanges qui a permis de réunir une armada de personnalités et des icônes de l’audiovisuel. L’on peut citer Consty Eka, Leonard châtelain, Cyrille Bojiko et le président Tchop Tchop qui ont répondu présent aux différents panels d’échanges. Si ledit évènement est placé sous le haut parrainage du Ministère de la Communication en partenariat avec la Mairie de Douala 5ème. Il n’en demeure pas moins que, le parrain de cette 3ème édition qui se tient du 26 avril au 1er mai 2025 au parcours Vita de Bonamoussadi est M. Charles Pythagore Ndongo, Directeur Général de la CRTV. Le SINAC représente donc le marché africain des contenus audiovisuels.

« Le Sinac n’est pas fait pour que les camerounais viennent pleurer. Le Sinac est fait pour que les camerounais viennent voir ce qui se passe à l’international afin de réadapter leur contenu avec ce que les autres font tout en restant dans leur contexte. Comme les éditions précédentes, le Sinac, c’est une âme. Le Sinac, c’est exceptionnel et n’a rien à voir avec les marchés à travers le monde. Ceux qui vont venir, vont simplement se rendre compte qu’en sortant de là 6 jours après, ils seront d’autres personnes. Ils auront la possibilité de vendre leurs contenus, de nouer les partenariats, de rencontrer des personnes qu’ils ne rêvaient jamais rencontrer et discuter avec ces personnes pour avoir leur secret derrière », a affirmé la promotrice du Sinac Yolande Bodiong.

Vendre des contenus et nouer des partenariats

Tel est le cheval de bataille du Sinac 2025. Au cours de la conférence de presse, il a été annoncé que, la cérémonie d'ouverture de la 3ème édition sera présidée par le Ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi le 26 avril 2025 au Parcours Vita de Bonamoussadi. Il faut noter une représentation de plus de 10 pays qui auront l’opportunité de vendre leurs contenus, de nouer les partenariats et de faire de belles rencontres. Yolande Bodiong qui porte ce projet ambitieux souhaite que le SINAC reste ouvert à tous. Il a tenu à préciser qu’il est gratuit pour tous les acteurs de l'audiovisuel et les créateurs de contenu. Au regard de ce qui précède, le Salon International de l’Audiovisuel Camerounais veut susciter les camerounais à penser international. L’on peut comprendre pourquoi le King Consty Eka, promoteur de CEN TV promet la présence à la 3ème édition du Sinac des personnalités ivoiriennes. Le rendez-vous a été pris du 26 avril au 1er mai 2025 au Parcours Vita de Bonamoussadi avec de nombreuses innovations.