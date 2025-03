CAMEROUN :: Yaoundé face à la crise des ordures : un problème de financement et de gestion :: CAMEROON

La ville de Yaoundé est confrontée à une crise persistante de gestion des déchets, avec des montagnes d'ordures qui s’accumulent dans plusieurs quartiers. Le maire de Yaoundé, Luc Messi Atangana, a récemment pris la parole pour expliquer les raisons de cette situation préoccupante.

Un manque de financement et des lenteurs administratives

Dans une publication sur Facebook le 20 mars, le maire a attribué cette crise au non-renouvellement du contrat de l’entreprise Hysacam, en charge de la collecte des déchets, dont l’accord a expiré fin 2023. Depuis lors, aucun nouvel opérateur n’a été officiellement recruté, laissant la ville sans véritable solution efficace pour assurer la propreté urbaine.

Lors d’une réunion avec le Premier ministre le 25 février dernier, le maire a insisté sur la nécessité d’un budget annuel d’au moins 16 milliards de FCFA pour répondre aux besoins d’assainissement de la ville. Cependant, les lenteurs administratives dans le processus de sélection des nouvelles entreprises de collecte de déchets entravent toute amélioration significative à court terme.

Une ville en quête de solutions durables

Face à cette crise, les habitants de Yaoundé expriment de plus en plus leur mécontentement face à l’inaction des autorités. La prolifération des déchets pose non seulement un problème d’hygiène publique, mais aussi un risque sanitaire croissant.

Pour sortir de cette impasse, plusieurs solutions doivent être envisagées :

- L’accélération du processus de sélection d’une nouvelle entreprise de collecte

- Une augmentation du budget alloué à la gestion des déchets

- Une sensibilisation accrue des citoyens à la gestion responsable des ordures

En attendant une issue favorable, les rues de Yaoundé restent encombrées de détritus, avec des conséquences directes sur l’environnement et la qualité de vie des habitants.