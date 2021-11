CAMEROUN :: Banquet : À la table du Roi Eto’o :: CAMEROON

Personne ne lui résiste, Samuel Eto’o a le chic pour tomber les cœurs même les plus réfractaires.

Qui se souvient encore de Guy Bertin Nsigue et Steve Djouguela ? Qui se rappelle de ces deux vaillants reporters que Samuel Eto’o avait un temps transformé en serviles cerbères chargés d’exécuter promptement ses adversaires ? Notre mémoire 2.0 en vient même déjà à oublier Martin Camus Mimb, génial moutardier du Pape qui avait érigé une stèle à Eto’o après l’avoir taillé en pièces. Tout au long de son extraordinaire carrière de footballeur, Eto’o a su rallier les journalistes les plus fougueux, les reporters les plus tenaces dans un jeu de dominos où les chevaliers de la plume se sont prestement relayés à sa table.

Et alors que l’on croyait le festin définitivement clos, alors que le personnel de service rangeait tranquillement le couvert dans un coin de l’auguste demeure, voici que Eto’o rappelle tout le monde à table en se payant un convive des plus prestigieux. En recrutant Jean Bruno Tagne come directeur de sa campagne pour l’accession à la présidence de la Fécafoot, le « Pichichi » est convaincu d’avoir dégoté un allié confortable dans la bataille médiatique qui s’annonce.

Autant les précédents invités avaient courtisé le Roi à coup d’attaques en règle et de grossiers salamalecs, autant JBT a construit son aura grâce à une critique brillamment étayée à travers deux ouvrages de référence du football camerounais. Mieux encore, Eto’o fait venir un débateur habile et pondéré qui maîtrise l’art du contrepied lyrique et de la belle formule.

Jean Bruno retrouve Ernest Obama, désigné porte-parole du candidat. Of couse, pourrait-on dire, car Obama a toujours juré par son mentor. Il dresse la table depuis fort longtemps et a même souvent fait la police dans la grande salle de convives. Ce soldat qui transcende les saisons se sent forcément à la maison.

« Vous n’avez pas appris à séduire sans acheter, à gagner sans mépriser et à ne pas marcher sur ceux qui vous paraissent insignifiants », a récemment écrit Nadia Fotso dans une diatribe à l’endroit d’Eto’o. On veut bien suivre la fille du défunt milliardaire, mais l’argent a-t-il de couleur au pays de la…Nyama ?