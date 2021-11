CAMEROUN :: Le projet de construction du barrage hydroélectrique de Kikot, Electricité de France se déploie :: CAMEROON

En 2019, Électricité de France avait conclu un partenariat public-privé avec l'Etat du Cameroun pour la construction du barrage hydroélectrique de KIKOT.

Pour joindre l'acte à la parole, EDF se déploie résolument sur le terrain. C’est dans cette perspective que l'appel à pré-qualification pour les études géophysiques et géotechniques de ce projet hydro-électrique ont été lancées en 2020.

Progressant sur le même volet, le Maire de Nyanon Monsieur Paglan Nouga René a reçu cette matinée Mme Corinne SANDERG, Directrice de projet Hydraulique à la Direction Internationale de EDF par ailleurs Directrice du projet d'aménagement hydroélectrique de Kikot.

Cette rencontre qui est la première du genre, regroupait les autorités administratives, municipales, les chefs de village. Une réunion d’imprégnation qui avait pour but d'informer sur le jalonnement du projet sur le terrain des parties prenantes de cet important projet.

Le barrage de Kikot touchera trois arrondissements, la Sanaga Maritime, le Nyon Ekellé et la Lekié ; second projet hydroélectrique réalisé au Cameroun par l’entreprise française.

Ce barrage qui offrira 25% à la demande nationale en électricité et produirait entre 450 et 700 MW dont les premiers Mégawatts sortiront de l'usine en 2028. Les réunions d'information et de sensibilisation prévues pour les mois à venir déclineront les autres aspects du projet.