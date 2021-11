CAMEROUN :: Ketcha Courtès confirme l'ouverture de l'autoroute Yaoundé - Nsimalen avant l'événement :: CAMEROON

La construction de l'autoroute Yaoundé -Nsimalen est quasiment achevée. Son raccordement à la route nationale N°3 en cours, permettra effectivement sa mise en service avant la Coupe d'Afrique des Nations de football ( CAN) qu'abritera le Cameroun du 09 janvier au 06 février 2021.

La nécessité de la mise en service de l’autoroute Yaoundé – Nsimalen pour la CAN n'est plus à démontrer. Le gouvernement Camerounais et le comité d'organisation de la cette compétition comptent permettre au pays de bénéficier pleinement de cette belle infrastructure, lors de la grand'messe du football africain.

La ministre de l'Habitat et du Développement urbain ( Minhdu) qui pilote ce grand chantier, a déjà gagné son match, car l'autoroute est dans sa phase de mise en service, et n'attend plus que d'être ouvert au public. Les postes de sécurité et de surveillance sont en place, les caméras et l'éclairage déjà installés, et les travaux de raccordement s'accélèrent au quotidien.

Alors que les derniers rapports signalaient l'incivisme des riverains, et des retards dus à la météo, des multiples déplacements des réseaux, l'on note qu'à ce jour, l'exécution des travaux de raccordement de l’autoroute au poste d’Ahala, avancent sereinement.

En visite de chantier hier mercredi 10 novembre 2021, la ministre de l’Habitat et du Développement urbain, Célestine Ketcha Courtès, a confirmé l'achèvement des travaux de la section rase campagne de l’autoroute Yaoundé-Nsimalen, avant de vérifier l'avancement des travaux de raccordement avec la route Nationale au lieu dit Echangeur Ahala où se déroulent les travaux secondaires. Après avoir évalué l’état d’avancement des travaux sur ce chantier pour sa mise en service avant la CAN, le Minhdu a indiqué que l'autoroute sera bel et bien ouverte dans les prochaines semaines.

L'assurance de Célestine Ketcha Courtès repose sur la multitude des actions et opérations menées avec la Délégation générale à la Sûreté nationale pour les postes de securité, la Maetur pour l'aménagement et l'embellissement, et tous les acteurs concernés par l’utilisation de cette route, dans des conditions optimales répondant aux standards internationaux.

Le constructeur China Communications & Construction Company Ltd a exprimé son regret pour le retard enregistré en accusant la difficile libération des emprises, et la météo qui n'ont pas été favorables au respect du calendrier et des délais prévus. Toutefois, l'entreprise est actuellement mobilisée dans la pleine exécution des travaux de raccordement entre l’échangeur Ahala et le carrefour RN3/RN10. Le constructeur chinois a promis une accélération des travaux avec pour levier d'action, une augmentation des effectifs pour un travail en continu.

Longue de 10,8 km, la section rase campagne de l’autoroute Yaoundé-Nsimalen qui sera très bientôt mise en circulation fait partie d’un projet autoroutier d’un linéaire global de 23,1 km, destiné à desservir l’aéroport international de la capitale camerounaise. pour le plaisir des usagers, et à la grande satisfaction du chef de l'État Paul Biya qui voit ainsi un des projets qui lui tient à cœur, mené à son terme.

En plus de la salubrité dans la ville de Yaoundé, la ministre Célestine Ketcha Courtès a apprécié les efforts de la Communauté urbaine, et a prescrit des solutions pour l'amélioration de la mobilité dans les points éventuels d’engorgement dans la ville.

Une chose est certaine. Célestine Ketcha Courtès veille au grain, et ses nombreuses descentes sur le terrain, ont porté du fruit : l'autoroute Yaoundé - Nsimalen sera ouverte avant la CAN qu'accueille le Cameroun du 09 janvier au 06 février 2022.