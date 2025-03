CAMEROUN :: Le MINAT reçoit le Sous-préfet de Idabato après sa libération :: CAMEROON

Suite à l’audience accordée à Félix Roland Ewane, Sous-préfet de Idabato libéré par ses ravisseurs hier après plusieurs mois de captivité, le MINAT Paul Atanga Nji l’a présenté ce mardi 18 mars 2025 à la presse. Il était accompagné pour cette première sortie officielle de son épouse, de Gilbert Guibai Baldena, Préfet du Ndian et Bernard Okalia Bilai, Gouverneur du Sud-Ouest.

Lors du point de presse, le MINAT a tenu à rappeler que dès son kidnapping, le chef de l’État a donné des instructions fermes pour que tout soit mis en œuvre pour sa libération.

En exécution de ces hautes instructions, des démarches multiformes ont été entreprises par les autorités camerounaises pour mettre fin à sa captivité.

Malgré des sévices corporels et des maltraitances reçus, Félix Roland Ewane est resté déterminé et courageux, gardant confiance envers les autorités camerounaises dont l’accompagnement tout au long de cette épreuve douloureuse donne lieu à cette libération sans condition. Bien que diminuée physiquement, l’autorité administrative se porte bien, d’où les encouragements et le soutien du chef de l'État, transmis à lui ainsi qu’à sa famille, par Paul Atanga Nji.

À titre de rappel, Félix Roland Ewane a été enlevé le 1ᵉʳ octobre 2024 dans la région du Sud-Ouest du Cameroun par un réseau de pirates basé dans des marécages frontaliers avec le Nigeria.

Également, le MINAT a eu une pensée pour le 2ᵉ adjoint au maire d'Idabato qui reste toujours en captivité. Il a rassuré l’opinion publique que de mêmes démarches sont en cours pour que ce compatriote recouvre aussi la liberté.