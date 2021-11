FRANCE :: S.M. ETIENNE LE JEUNE NGOM NGOM LEADER AFRICAIN DE L'ANNÉE AU GIFA D'OR 2021 A PARIS

L'événement a eu lieu au cours d'un grand gala organisé au salon Hoche à Paris samedi dernier.

Etienne Lejeune NGOM NGOM, haut cadre commercial de l'industrie pharmaceutique en Allemagne, par ailleurs fondateur du Rassemblement du peuple de la Grotte NDAB BIKOKOO, a reçu son GIFA D'OR 2021 dans la catégorie Leader Africain de l'année 2021.

Selon le récipiendaire, accompagné par une forte délégation des fils et fille Bassa'a Mpo'o Bati, "cette récompense sanctionne la très fructueuse activité de rassemblement et de développement que mène depuis des années", avec plus de 2000 membres au sein de cette entité.

celui que ses frères ont surnommé "THE KING" au sein de la diaspora des Bassa Mpo'o Bati.

Avant lui, d'autres célébrités Camerounaises avaient inscrit leur nom au tableau de cette haute récompense comme Armand Claude Abanda Représentant résident à l'IAI, ou encore l'homme politique Cabral Libii récompensé en 2018.