CAMEROUN :: Yaoundé : 02 élèves du lycée d'Elig-Essono dans un réseau de consommation et de trafic de drogue :: CAMEROON

C'est le résultat de l'opération " coup de poing " mené par la gendarmerie, le 02 novembre 2021, au quartier Bata Nlongkak à Yaoundé, dans le 1er Arrondissement de la capitale politique du Cameroun.

Sur renseignements, des gendarmes ont ratissé large, et mis le grappin sur un réseau de consommation et de trafic de drogue et stupéfiants. Le dealer, le nommé BITOUMOU Junior,28 ans, était spécialisé dans la vente des drogues et stupéfiants aux élèves. Pendant l'opération, les gendarmes ont mis la main sur deux élèves du lycée d'Elig- Essono. Ces derniers étaient de fidèles clients du dealer, et prenaient la drogue et les stupéfiants assez régulièrement. Ils étaient en uniforme scolaire lorsqu'ils ont été arrêtés sur les lieux de la traque menée par la gendarmerie. L'opération a eu lieu mardi, aux encablures de 16 heures locales.

Plusieurs armes blanches ont été saisies, ainsi que deux kilogrammes de cannabis, et 200 grammes de cocaïne. Le phénomène de trafic et de consommation de drogues et stupéfiants prend de l'ampleur dans les établissements d'enseignement secondaire au Cameroun depuis une dizaine d'années, et a même déjà entraîné des conséquences dramatiques. Il est arrivé plusieurs fois que sous l'effet néfaste de ces produits prohibés, un élève tue son camarade, ou alors tue un enseignant.