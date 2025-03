CAMEROUN :: Dans la perspective de la Présidentielle 2025, Maurice Kamto est l’homme qui dérange. :: CAMEROON

Il est mangé à tous les râteliers et traité de tous les noms d’oiseaux/ Maurice Kamto, le président du Mouvement Pour La Renaissance du Cameroun MRC, est présent dans tous les débats politiques au Cameroun. A la fois adulé et vilipendé, craint et méprisé, le futur candidat à l’élection présidentielle de 2025 affute ses armes, dans une atmosphère politique trouble.

Maurice Kamto sera-il candidat à la présidentielle 2025 ? Au sein de son parti, on se prépare et les signes d’une campagne sont visibles. Du coup, il se trouve au centre des préoccupations du landerneau politique et les affidés favorables à l’ordre de 1982, année de l’assertion au pouvoir de Paul Biya. Il est notamment sous les fourches caudiques du gouvernement et, visiblement de quelques journaux alliés.

Serge Aimé BIKOI, Journaliste et Sociologue du développement, le dénonce dans ce qu’il qualifie « L'expression de la diabolisation de Maurice Kamto » Pour le journaliste qui a publié une tribune dans le quotidien Le Messager «… d'autres Directeurs de publication (Le pélican, le quotidien, Info matin, L'Expression, Génération libre, Réalités plus, etc) ne veulent pas se ressaisir et continuent d'attiser la haine et l'acrimonie à l'endroit d' un homme politique, le président national du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (Mrc).

Ce n'est, d'ailleurs, pas la première fois que ces journaux affichent des parutions de mauvais aloi pour stigmatiser, labelliser, étiqueter et criminaliser Maurice Kamto. Les mêmes « gladiateurs de claviers » , expression empruntée au seize patrons de presse avaient publié, il y a quelques années, que l'Ouest a tourné le dos à Kamto ou encore que Kamto est le chantre de la déstabilisation du Cameroun. Ce qui est curieux, c'est que chaque fois que le ministre de l'Administration territoriale (Minat) tousse et voue aux gémonies ce leader politique, comme il en a l'habitude, ces mêmes directeurs de publication montent au créneau pour tirer à boulets rouges sur M. Kamto »

L’illustration vient du Journal La Nouvelle paraissant à Yaoundé, capitale du Cameroun et siège des institutions au sujet des Agressions des personnalités à Bruxelles en Belgique qui écrit « Kamto approuve les attaques de la Bas ». Pour le journal Les agressions des officiels camerounais à l’étranger, les appels à l’insurrection et au soulèvement, ainsi que les menaces à l'ordre public et à la cohésion sociale feront face à la fureur de la loi. Quel peut être la portée de ce tir groupé du gouvernement camerounais ? Difficile à dire. Seulement, pour ceux qui avaient encore des doutes, le président du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (Mrc), Maurice Kamto vient définitivement de tomber le masque en démontrant qu’il soutient la Brigade anti-sardinards (Bas). En effet, dans un communiqué signé le 7 mars dernier par Me Ndong Christopher Nveh…

Bien plus et pour InfoMatin, un autre journal de Yaoundé, la « Bas, milice armée de Kamto, dans le viseur du rouleau compresseur ». Suite à l’agression physique sauvage, ce 3 mars dans la capitale belge, du Minjec, Mounouna Foutsou et de l’ambassadeur du Cameroun dans ce pays, Daniel Evina Abe’e, le Minat, Paul Atanga Nji, lors d’un point de presse, le 4 suivant à Yaoundé, a vertement mis en garde le leader de ce parti, dont les liens avec ce groupe extrémiste sont connus de tous.

Finalement, « Paul Atanga Nji vs Maurice Kamto qui remportera le match ? » Le journal Transition s’interroge. Le ton monte au Cameroun. Le 4 mars, Paul Atanga Nji, ministre de l’Administration territoriale, a lancé une attaque violente contre Maurice Kamto. Sans le nommer, il l’a qualifié de « politicien véreux » et a promis de réprimer ses actions avec « toute la rigueur de la loi ».

À sept mois de la présidentielle, la candidature de Maurice Kamto fait polémique. L’opposant peut-il se présenter sous la bannière de son parti, le MRC ? Doit-il trouver une autre formation ? Les manœuvres politiques s’intensifient.