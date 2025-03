CAMEROUN :: La Fondation Yunus célèbre la 40ᵉ Journée internationale des droits des femmes :: CAMEROON

À l’occasion de la 40ᵉ édition de la Journée internationale des droits des femmes, la Fondation Yunus a marqué l’événement en organisant, ce jour, une causerie éducative au sein de son siège. Deux thématiques d’actualité y ont été abordées : le cyberharcèlement et l’intelligence artificielle. Les échanges ont débuté par un panel animé par une experte en violence basée sur le genre et une étudiante engagée de l’Association des jeunes réfugiés du Cameroun.

Ensemble, elles ont exploré les enjeux du cyberharcèlement, mettant en lumière ses conséquences et les moyens d’y faire face. Dans un second temps, d’autres experts ont partagé leurs analyses sur l’intelligence artificielle, une présentation des défis qu’elle soulève ainsi que les opportunités qu’elle offre à notre société. L’événement a été ponctué de moments artistiques et culturels, avec un interlude de slam, la projection d’un film et des instants de convivialité favorisant les échanges. À travers cette initiative, la Fondation Yunus réaffirme son engagement à offrir une plateforme de réflexion et de dialogue sur des sujets essentiels pour les femmes et la société tout entière.

La Fondation tient à remercier chaleureusement toutes celles et ceux qui ont pris part à cette rencontre, pour leur présence, leur engagement et leur précieuse contribution à la promotion des droits des femmes. Dans un monde en constante évolution, où les défis numériques et technologiques redessinent nos interactions et nos droits, il est essentiel de sensibiliser et d’éduquer sur ces thématiques. La Fondation Yunus s’engage ainsi à poursuivre son action en faveur de l’émancipation des femmes, en leur donnant les outils et les connaissances nécessaires pour naviguer avec assurance dans cet univers en mutation.

Vive les femmes, vive l’égalité des droits !