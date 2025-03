CAMEROUN :: Angela Kameni : Amazone et figure résiliente de la mécatronique à Douala :: CAMEROON

Après l’obtention d’un diplôme universitaire de technologie à Bandjoun, cette jeune dame a rejoint les ateliers. Après avoir été directrice technique chez son ancien employeur, elle a lancé sa propre structure, RAB. Auto Services.



Une panne récurrente sur les camions Mercedes Benz Type Actros avec boite de vitesse automatique , Il faut joindre ou rencontrer Angela Kameni, promotrice de RAB. Auto Services à Douala.

Âgée d’environ 40 ans et mère de plusieurs enfants, Angela Kameni pense que la maternité n'a pas un impact négatif sur sa carrière. " Elle adhère totalement à la formule suivante : « osez être différentes et changer l'avenir. Osez réaliser l’impossible. Faites des études d’ingénieur, rejoignez des cercles majoritairement masculins, devenez manager et inspirez d'autres femmes en même temps !"«Etre une femme à la tête d’une entreprise avec des équipes essentiellement masculines est une grande source de fierté", nous confie-t-elle.

En échangeant avec elle, on comprend aisément que plus l’objectif n’est difficile à atteindre, plus la victoire n’est gratifiante. Selon Angela Kameni, une promotrice d’entreprise doit faire preuve de compétences techniques et interpersonnelles qui lui permettent de s'aligner avec les objectifs de l'entreprise et d’impliquer son équipe pour qu'elle exploite au maximum son potentiel. « Les femmes ont les mêmes capacités intellectuelles que les hommes et nous avons tous un rôle à jouer pour encourager celles des femmes qui le souhaitent à rejoindre le monde technique », soutient-elle. Cette ancienne élève de la ville de Bafoussam, partage entièrement l’avis suivant lequel : « l'ingénierie au sens large définit et conçoit notre monde et notre avenir.

De fait, les ingénieurs ont complètement transformé le monde dans lequel nous vivons. Ils sont à l'origine des avancées modernes dans les domaines de la technologie, des communications, dans l’organisation de nos villes, de nos environnements de travail et de nos maisons. Les ingénieurs alimentent le progrès et l'innovation est leur carburant. Afin de sortir des sentiers battus, il faut veiller à entretenir la diversité dans ce milieu, car il y a des perspectives d’améliorations sur le sujet. La sous-représentation des femmes est un réel challenge dans les disciplines techniques (science, technologie, ingénierie et mécanique ». « Poursuivre une carrière dans un secteur technique m’a toujours attiré. Surtout, je sais que les capacités techniques ne sont pas définies par le genre", conclut-elle.

Elle sais parfaitement de quoi, elle parle ! Car après l’obtention de son Baccalauréat F3 , elle a suivi à Bafoussam, une formation professionnelle en maintenance informatique sous l’encadrement de Jacques Ngandia Tchoffo. Par la suite, elle opte retrouver le campus de l’institut universitaire de technologie Fotso Victor de Bandjoun pour se former en mecatronique.

C’est depuis 2011 qu’elle s’affirme dans ce segment de métier. Elle déplore et dénonce l’attitude de certains patrons négriers et méprisants envers la gente féminine. Installée à son propre compte depuis quelques temps, elle entend allier altérité et créativité pour servir l’humanité !