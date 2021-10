CAMEROUN :: La Fecafoot à la conquête des jeunes footballeurs binationaux en France :: CAMEROON

Rigobert Song, Antonio Conceiçao, Ousmane Christophe, Etienne Sockeng et Serge Noah organisent à Paris pour le compte de la Fecafoot depuis lundi dernier, un stage des U20 et U23 exclusivement réservés aux joueurs d'origine camerounaise évoluant à l'étranger.

Ces techniciens sont chargés de procéder jusqu’au 27 octobre 2021 au test de 22 jeunes footballeurs binationaux formés en Europe. « L’idée est en effet de pouvoir préempter les binationaux qui sont dans une phase d’hésitation entre jouer pour la France et jouer pour leur pays d’origine le Cameroun. Pour la plupart ils sont soit de père camerounais ou de mère camerounaise. Ils sont encore jeunes. Et nous pensons que c’est le moment de convaincre les plus talentueux qu’ils peuvent jouer pour les Lions indomptables » a expliqué Parfait Siki, Secrétaire général de la Fédération camerounaise de football.

« L’objectif de la DTN, c’est le suivi des jeunes talentueux pour que le Cameroun n’ait pas de regret par la suite, parce qu’aujourd’hui, le cas de Kylian Mbappe, ça file sur toutes les lèvres de savoir que le Cameroun a laissé filé un joueur aussi talentueux que lui », souligne Serge Noah. Pour le public camerounais, l'attente derrière cette initiative est de voir débarquer au sein des Lions, de nouveaux talents dans les prochains mois.

