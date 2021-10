BELGIQUE :: Bruxelles: Quelques Camerounais rendent hommage à la petite Caro Louise Ndialle :: BELGIUM

Quelques Camerounais ont marché samedi après-midi depuis la Place Vanderkindere jusqu'à l'ambassade du Cameroun à Bruxelles pour dénoncer "les manœuvres" entretenues par le pouvoir de Yaoundé au Cameroun afin d'entretenir le chaos dans les régions anglophones du Cameroun. Il en ont profité lors de ce rassemblement silencieux pour rendre un vibrant hommage à la jeune écolière de 5 ans, tuée par un gendarme le 14 octobre dernier

"La violence en cours dans le NOSO dévoile à la face du monde le vrai visage de Paul Biya; un président sanguinaire, illégitime que nous dénonçons depuis longtemps. Nous savons également que le peuple camerounais, du moins, ceux qui sont loin du pouvoir organisateur n'a jamais rien profité de ce pouvoir de Yaoundé" affirme Christophe, un des manifestants.

Annoncée à 14h, c'est aux environs de 15h , heure de la fin du rassemblement que les pemiers manifestants se pointent sur le lieu de rassemblement. Ceux d'entre eux qui s'étaient précipité bien après 15h vers l'ambassade du Cameroun ont été stoppé par les forces de l'ordre

L'on se rappelle qu'une fillette de quatre ans a été tuée par un gendarme le 14 octobre dernier à Buea, dans le sud-ouest du Cameroun. Selon l'oncle de la jeune Caro Louise Ndialle, cette dernière était avec deux autres enfants dans une voiture, sur le chemin de l'école, avec sa mère et un chauffeur. Lorsqu'on lui a ordonné de s'arrêter au poste de contrôle et de fournir des documents, le conducteur est sorti de la voiture et a tenté de négocier avec les agents, affirmant que les enfants étaient en retard pour l'école. Mais lorsqu'il est remonté dans la voiture, l'un des agents a ouvert le feu. Le gendarme a ensuite été lynché à mort par la foule en colère.