Emeutes de Février 2008 au Cameroun: Le régime de Yaoundé doit dire la vérité aux Camerounais :: CAMEROON

Alors que nous sommes en train de commémorer la dix septième édition de la semaine des martyrs du Cameroun en la mémoire de nos combattants disparus tragiquement et les jeunes tués au Cameroun en février 2008,

Alors que nous continuons à rappeler à l’opinion publique nationale et internationale le sort des prisonniers qui croupissent dans les prisons camerounaises suite aux émeutes de février 2008 et suite aux multiples injustices dont subissent plusieurs de nos compatriotes,

Alors que nous continuons à interpeller les autorités et les acteurs politiques camerounais pour mettre fin à l’impunité dont jouissent les auteurs de violations graves des droits de l’Homme au Cameroun,

Alors que nous continuons à rappeler le sort des parents des victimes et des rescapés des émeutes de 2008 qui attendent toujours d’être dédommagés,

Un individu s'est permis à affirmer le week-end dernier en mondovision, sur le plateau d'une chaîne de télévision privée et locale qu'il n'y a pas eu de mort lors des émeutes de février 2008 au Cameroun.

Tenir de tel propos c'est se moquer de la mémoire d'un peuple en souffrance. C'est se moquer de ces compatriotes froidement abattus alors qu'ils manifestaient contre la vie chère et la modification de la constitution.

Ce compatriote sur le plateau de de cette télévision a brillé par une incompétence argumentatoire qui en réalité salit la renommée du parti du pouvoir au Cameroun, si jamais cette renommée mérite d'être salie tellement elle est assez salle.

Cet individu débite des contre vérités qui méritent d'être condamnées car, il est important de souligner que plusieurs commerces ont fermé et n'ont jamais repris après les émeutes de février 2008 au Cameroun. Certains parce que ciblés comme des supports d'un régime autoritaire, d'autres, nullement engagés politiquement et fermés pourtant pendant la période, ont purement et simplement été vandalisés sans la moindre chance de survivre à ces émeutes..

Les victimes tuées par balles et reconnus par les autorités camerounaises au nombre de 40 et de 150 par des organisations non gouvernementales méritent que leurs mémoires soient honorées. Celles incarcérées et libérées après des années de tortures dans les prisons camerounaises, méritent un suivi particulier.

Le Mouvement de février 2008 tout comme plusieurs victimes des émeutes de février 2008 au Cameroun et le peuple tout entier, savons que les auteurs connus de tous jouissent jusqu'ici d'une totale impunité.

Quand on leur fera défiler l’ensemble des crimes et injustices restés impunis depuis des années, ils se souviendront et seront impitoyables vis-à-vis de ceux qui aujourd’hui s’en croient adulés. Nous réitérons que les assassins du peuple camerounais soient confondus devant la justice.

Lire le rapport de l'ACAT sur les émeutes de février 2008 au Cameroun: https://ccfd-terresolidaire.org/IMG/pdf/crisesociale2008cameroun.pdf

Le rapport de la FIDH qui énumère le nombre des personnes tuées

Fait à Bruxelles le 27 février 2025.

Christian Youaleu Kwongang, Cellule de Communication du Mouvement de février 2008

Courriel: fev2008cameroun@gmail.com

http://fev2008cameroun.canalblog.com