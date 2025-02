CAMEROUN :: Affaire Eric Djomeni : Le Synafoc monte au créneau :: CAMEROON

L'affaire de gardien de but de Victoria United, Eric Djomeni joue les prolongations et provoque l'émoi et la consternation. Le Syndicat national des footballeurs du Cameroun (Synafoc), dit s'indigner de telles pratiques qu'il qualifie de « Dégradantes et d'inhumaines».

Dans un communiqué radio-presse de son secrétaire général, Daniel Ngos, rendu public mardi, 25 février, le Synafoc, dit avoir été saisi par les conseils du tuteur du joueur.

Alors qu'il apporte son soutien à la victime et à sa famille, le Synafoc condamne ces actes et envisage de saisir dans les prochaines heures « toutes les instances juridictionnelles sportives, administratives et judiciaires, afin toutes les personnes responsables de cette nième affaire qui vient ternir l'image de notre pays et l'image de notre football répondent cette fois au-moins de leurs actes ». Affaire à suivre.