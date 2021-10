La start-up Energy Clever remporte l'étape camerounaise du concours EDF Pulse AfricaTour :: CAMEROON

La start-up Energy Clever de Naomie Dinamona, a remporté l'étape camerounaise du EDF Pulse Africa Tour, qui s'inscrit dans le cadre plus global du concours d'innovation EDF Pulse Africa.

12 candidats participeront à la grande finale qui aura lieu le 2 décembre à Paris. Incarnant l'engagement d'EDF en Afrique, le concours EDF Pulse Africa soutient les start-ups innovantes les plus prometteuses du continent pour répondre aux défis énergétiques actuels de l'Afrique et contribuer à son développement économique.

Lancé en 2019, l’EDF pulse Africa est mené en partenariat avec des incubateurs africains et d'autres partenaires institutionnels d'EDF, avec l'objectif d'aller à la rencontre des start-ups innovantes sur le terrain. Lors de la finale camerounaise, 3 candidates se sont distinguées parmi les 8 start-ups finalistes, démontrant la diversité de l'écosystème entrepreneurial et Start-Up camerounais, qui figure parmi les plus dynamiques du continent, et plus particulièrement d’Afrique centrale.



Les entrepreneurs ont présenté et défendu leurs projets devant un jury d'experts, composé de Marlène Biessy, Directrice Générale d’EDF Cameroun et Présidente du Jury ainsi que deBami Armand, Directeur Technique du Ministère de l’Habitat et du Développement Urbain (MINHDU) du Cameroun, Fabien Lalitte, 1er Conseiller de l’Ambassade De France, Audrey Maignan, Directrice Régionale de Proparco, Abel Ekolo, Directeur Régional d’Eneo, Victor Noumoue, Directeur Général Adjoint de Société Générale Cameroun (SGC), Mariette Bissene, Responsable Incubation de l’École Nationale Supérieur Polytechnique, Triomphant Tchulang, General Manager de Clean Energy Services, Caroline Frontigny, Co-Founder & Chief Business Development Officer d’Upowa et, enfin, Christ Anderson Ahoua Boua, Projet Manager d’Edf Pulse Africa.



À l’issue de cette étape, le jury a finalement décerné trois prix (un premier prix, un « coup de cœur du jury » et un « coup de pouce »), à trois entrepreneures camerounaises :



Le premier prix a été octroyé à la start-up My EnergyClever de la jeune Dinamona Naomie. Cette dernière permet à ses utilisateurs –entreprises ou ménages – de gagner en efficacité énergétique grâce à une solution digitale de gestion à distance accessible sur smartphone. My Energy Clevervise ainsi à réduire le niveau de consommation énergétique de ses utilisateurs et, par voie de conséquence, le niveau de leurs dépenses, pour une utilisation durable et responsable.

Le coup de cœur du jury porte sur la start-up Bleaglee de juveline Ngum Ngwa qui vise à réduire le coût énergétique des ménages à l’aide d’un réchaud solaire à faible coût, sans fumée,produisant de l’éclairage et de l’énergie pour la cuisson des aliments ou encore le chargement de petits appareils dans le cadre d’une utilisation domestique.

La start-up Energya de Bouba djalil Soukaina bénéficie du coup de pouce. Energyaœuvre à rendre accessibles aux ménages des zones ruralesles énergies renouvelables à bas coûts. Il s’agit plus précisément d’un système d’installation hors-réseaux (off-grid) de plaques solaires pour foyers en zone rurale avec un modèle économique de paiement au fur et à mesure(Pay As You Go).



À l'issue de la finale, qui se déroulera le 2 décembre 2021 à Paris, 4 gagnants pourront remporter jusqu'à 15 000 euros, et intégrer la EDF Pulse Africa Factory, un programme d'accélération réunissant des acteurs engagés dans l'accompagnement et le soutien à la croissance de « pépites »africaines dans le domaine de l'accès à l'énergie.



Après un succès croissant au cours des cinq dernières années, avec 79 profils sélectionnés en 2017 contre 536 en 2019, répartis sur plus de la moitié des 54 pays africains, cette quatrième édition redouble d'ambition et décernera trois prix ainsi qu'un « coup de cœur du jury » à des start-up et PME africaines proposant des solutions innovantes dans les domaines suivants :



Production d'électricité hors réseau - toute solution innovante pour la production et/ou le stockage d'électricité dans les zones hors réseau ;

Services et utilisations de l'électricité - tout service qui étend l'électrification et tout produit innovant à faible consommation d'électricité et/ou réutilisable par les utilisateurs de services d'électricité ;

Accès à l'eau - toute solution innovante pour améliorer l'accès à l'eau par l'électricité.



“EDF Pulse Africa incarne les valeurs d'EDF en Afrique, démontrant son engagement auprès des populations africaines et sa volonté de faire émerger les innovations de demain, adaptées aux problématiques énergétiques locales”, déclare Marlène Biessy, Directrice Générale d'EDF Cameroun.



Cette initiative s'inscrit dans la continuité des prix EDF Pulse. Lancés en 2012, ces prix ont favorisé l'émergence et le soutien de 1500 projets innovants en France, au Royaume-Uni et en Italie, dans le cadre de la stratégie d'EDF visant à identifier des partenaires potentiels, à développer son propre écosystème et àdonner de la visibilité aux jeunes structures africaines innovantes, afin de gagner en agilité et de répondre plus adéquatement aux besoins du marché.



Pour rappel, EDF est présent depuis 50 ans dans plus de 14 pays africains, avec plus de 500 000 foyers électrifiés selon un modèle « bas carbone » qui privilégie une énergie durable et accessible. En témoignent, par exemple, l’avancée des travaux du futur aménagement hydroélectrique de Nachtigal sur le fleuve Sanaga, dont le chantier a été lancé en 2018, et qui fournira à terme 30 % de la consommation nationale du Cameroun.



Acteur majeur de la transition énergétique, le groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur l'ensemble des métiers : production, transport, distribution, négoce d'énergies, vente d'énergies et services énergétiques. Le groupe EDF est un leader mondial de l'énergie bas carbone, ayant développé un mix de production diversifié basé principalement sur le nucléaire et les énergies renouvelables (dont l'hydroélectricité). Il investit également dans les nouvelles technologies pour soutenir la transition énergétique. La raison d'être d'EDF est de construire un avenir énergétique net zéro grâce à l'électricité et à des solutions et services innovants, afin de contribuer à la sauvegarde de la planète et de favoriser le bien-être et le développement économique. Le Groupe participe à la fourniture d'énergies et de services à environ 37,9 millions de clients (1), dont 28,7 millions en France (2). Il a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 69,0 milliards d'euros en 2020. EDF est cotée à la Bourse de Paris.

Depuis 2018, les clients sont comptabilisés par site de livraison. Un client peut avoir deux points de livraison : un pour l'électricité et un autre pour le gaz.

Y compris ÉS (Électricité de Strasbourg).