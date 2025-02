CAMEROUN :: Ces militants du RDPC qui défient le Président National Paul Biya :: CAMEROON

Ils connaissent des fortunes diverses, ces militants du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais (RDPC), parti créé par Paul Biya, au pouvoir depuis le 6 novembre 1982, et qui osent le défier au poste de président du parti. Après René Ze Nguelé et Saint Eloi Bidoung, cette année, le jeune militant Léon Theiller Onana remet ça.

Paul Biya, Président National du RDPC et Président de la République, est-il détrônable ? Les partisans du parti rappellent que c’est le congrès, instance suprême du RDPC, réuni en session, qui élit le Président National. Mais, et c’est le plus important, le président du parti est également son candidat naturel à l’élection présidentielle.

Ainsi, à l’approche de chaque élection présidentielle, des tensions surgissent au sein du RDPC : pour ou contre la candidature du Président National, avec parfois des candidatures dissidentes. Ces initiatives sont-elles un signe de démocratie interne ou un simple alibi démocratique ? Toujours est-il que ces candidats d’un autre genre ont connu, par le passé, des fortunes diverses.

En 2011, Saint Eloi Bidoung, en déclarant sa candidature à la présidence du RDPC, a commis ce que certains ont qualifié de "crime de lèse-majesté". Cette audace lui a valu une sanction immédiate des cadres du parti. En réponse, cet opérateur économique avait déclaré :

« L’acte de candidature à la présidence nationale du RDPC constitue-t-il une faute ? L’élection du président du parti à huis clos ne constitue-t-elle pas une entrave aux valeurs démocratiques que prône le RDPC ? »

D’après le journal Mutations, il avait écopé d’un blâme pour "indiscipline notoire et caractérisée".

Dans son édition du 25 février 2016, Mutations surnommait René Ze Nguelé le "challenger de 2011". Lors du 3ᵉ congrès ordinaire du RDPC, en septembre 2011, il avait surpris tout le monde en se présentant contre Paul Biya pour la désignation du candidat du parti à l’élection présidentielle. Résultat du vote :

René Ze Nguelé : 1 voix

Paul Biya : 1134 voix (moins une).

Malgré cet échec, René Ze Nguelé avait déclaré avec assurance :

« Je ne suis pas un vagabond politique et je ne crains pas les représailles. »

Cette année encore, dans le cadre de la Présidentielle 2025, une nouvelle candidature fait parler :

« Un élu RDPC demande à Paul Biya de quitter le pouvoir » (Emergence).

Dans une tribune, Léon Theiller Onana, conseiller municipal à la mairie de Monatélé, exige la tenue d’un congrès ordinaire et dresse une liste des 10 péchés capitaux du RDPC.

La Voix des Jeunes qualifie son initiative de « L’appel audacieux de Léon Theiller Onana ». Il brise le silence et appelle à un congrès urgent pour réformer et rajeunir le parti. Il dénonce l’immobilisme des dirigeants actuels et réclame une transition démocratique pour l’avenir du Cameroun.